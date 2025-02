BAFTA 2025: Όταν ο «Luke Skywalker» έδωσε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς και «έχασε» το παντελόνι του

Μια ξεκαρδιστική, αλλά μάλλον άβολη για τον ίδιο, σκηνή εκτυλίχθηκε στα βραβεία Bafta 2025 όταν ο Μαρκ Χάμιλ, ο «Luke Skywalker» της σειράς ταινιών «Star Wars», ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το κορυφαίο βραβείο της χρονιάς.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από το Star Wars όπου υποδυόταν τον Luke Skywalker, κλήθηκε να δώσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Bafta. Την ώρα που προλόγιζε το βραβείο και μιλούσε για τη σημασία της τέχνης ξαφνικά το παντελόνι του άρχισε να πέφτει.

Ευτυχώς, για τον ίδιο βρισκόταν πίσω από το πόντιουμ και έτσι η κάμερα κατάφερε να καταγράψει μόνο την αναστάτωση στο πρόσωπό του και τις γρήγορες κινήσεις των χεριών του για να πιάσει το παντελόνι.

Ο ίδιος συνέχισε να μιλά, χωρίς να χάσει τον ειρμό του, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να βάλει το πουκάμισο μέσα από το παντελόνι και να σουλουπωθεί…

Mark Hamill can’t keep it in his pants.

Literally. pic.twitter.com/6B7eXjFeM9