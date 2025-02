Grammy 2025: Η Beyonce έγραψε ιστορία – Ηχηρό μήνυμα της Σακίρα στον Τραμπ – Όλοι οι νικητές της βραδιάς

Εντυπωσιακή, γεμάτη εκπλήξεις, πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα και super εμφανίσεις επί σκηνής, ήταν η τελετή απονομής των Grammy, που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (03.02.2025) στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες, με παρουσιαστή για 5η συνεχόμενη φορά, τον κωμικό Trevor Noah.

Μεγάλος νικητής της 67ης τελετής απονομής των μουσικών βραβείων Grammy, είναι αναμφίβολα ο Kendrick Lamar, ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της ραπ που κέρδισε 4 βραβεία για το τραγούδι «Not Like Us».

Οι κατηγορίες στις οποίες ξεχώρισε είναι του δίσκου της χρονιάς, της καλύτερης ραπ ερμηνείας, του καλύτερου τραγουδιού ραπ και του καλύτερου μουσικού βίντεο.

O Kendrick Lamar – Φωτογραφία Reuters – Mike Blake

Στη θέση νούμερο 2 ήρθε η Sabrina Carpenter που κατέκτησε 3 βραβεία στις κατηγορίες καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ, καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία και καλύτερη ηχογράφηση σε remix.

H Sabrina Carpenter – Φωτογραφία Reuters

Η Beyonce πήρε 2 βραβεία με το άλμπουμ της «Cowboy Carter», στις κατηγορίες Καλύτερο Album και το Καλύτερο Country Album.

Η 43χρονη τραγουδίστρια έγινε η πρώτη Αφροαμερινακίδα που κερδίζει το βραβείο του καλύτερο κάντρι δίσκου.

H Beyonce – Φωτογραφία Reuters – Mario Anzuoni

Ένα ακόμη Grammy στη συλλογή της πρόσθεσε και η Κολομβιανή Shakira για το καλύτερο άλμπουμ Latin pop. Αυτή είναι μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την Κολομβιανή καθώς στις ΗΠΑ επικρατεί ένταση για το μεταναστευτικό και τις μαζικές απελάσεις.

Ανάμεσα στις απονομές, οι καλλιτέχνες Charli XCX, Billie Eilish, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Doechii, RAYE, Teddy Swims και Shakira, τραγούδησαν επί σκηνής, ξεσηκώνοντας κυριολεκτικά το κοινό.

La presentación 100% en español de Shakira en los #Grammys, haciendo doblete entre Ojos Así y la session con Bizarrap. pic.twitter.com/5wiwic42Gf — L Baini (@Lbaini) February 3, 2025

Αιχμές κατά Ντόναλντ Τραμπ

Από αυτή τη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα πολιτικά μηνύματα.

Αν και δεν ανέφερε το όνομά του, η Alicia Keys, παραλαμβάνοντας το Global Imbact Award, μίλησε για την προσπάθεια του νέου προέδρου των ΗΠΑ να κάνει εκκαθάριση στην ποικιλομορφία.

«Δεν είναι η ώρα να κλείσουμε την ποικιλομορφία των φωνών. Είδαμε σε αυτή τη σκηνή ταλαντούχους, σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα, με διαφορετικές απόψεις, και αυτό αλλάζει το παιχνίδι» είπε η Alicia Keys.

Κοινωνικό – πολιτικό μήνυμα έδωσε και η Lady Gaga. Η 38χρονη τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως «οι τρανς άνθρωποι δεν είναι αόρατοι».

Lady Gaga και Bruno Mars – Φωτογραφία Reuters – Mario Anzuoni

Η Σακίρα με τη σειρά της μίλησε για το μεταναστευτικό, ένα φλέγον ζήτημα για τις ΗΠΑ λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας αγαπούν», είπε στους μετανάστες μετά τη βράβευσή της για το καλύτερο λατινογενές ποπ άλμπουμ.

«Αξίζετε. Και θα αγωνίζομαι πάντα μαζί σας».

H Shakira – Φωτογραφία Reuters – Mario Anzuoni

Ο παρουσιαστής των Grammy, ο Trevor Noah, προσπάθησε να επικεντρωθεί στις μεγάλες φωτιές που κατέστρεψαν το Λος Άντζελες, την περιοχή που έγινε η τελετή των βραβείων.

Όταν εν τέλει αναφέρθηκε στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε υπαινιγμούς.

«Θα τιμήσουμε τους καλύτερους στη μουσική, όπως τους ψήφισαν τα 13.000 μέλη της Ακαδημίας Ηχογραφήσεων – και 20 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες», δήλωσε.

«Θα απολαύσω την αποψινή βραδιά γιατί ίσως είναι η τελευταία φορά που θα φιλοξενήσω κάτι σε αυτή τη χώρα», είπε με νόημα μιας και έχει καταγωγή από τη Νότια Αφρική. O Trevor Noah – Φωτογραφία Reuters – Mario Anzuoni

Οι νικητές των βραβείων

Το άλμπουμ της χρονιάς

André 3000 — New Blue Sun

Beyoncé — Cowboy Carter –

Sabrina Carpenter —Short n’ Sweet

Charli XCX — Brat

Jacob Collier — Djesse Vol. 4

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan — The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift — The Tortured Poets Department

Νικήτρια: Beyone – Cowboy Carter

Το τραγούδι της χρονιάς

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Νικητής: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Ο δίσκος της χρονιάς

The Beatles – “Now And Then”

Beyoncé – “Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Νικητής: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Ο καλλιτέχνης/ ή καλλιτέχνις της χρονιάς

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Νικήτρια: Chappell Roan

Καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής

Nick Cave & the Bad Seeds – Wild God

Clairo – Charm

Kim Gordon – The Collective

Brittany Howard – What Now

St. Vincent – All Born Screaming

Νικήτρια: St. Vincent

Καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής

Cage the Elephant – “Neon Pill”

Nick Cave & The Bad Seeds – “Song of the Lake”

Fontaines D.C. – “Starburster”

Kim Gordon – “Bye Bye”

St. Vincent – “Flea”

Νικήτρια: St. Vincent – “Flea”

Καλύτερη ροκ ερμηνεία

The Beatles – “Now And Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

IDLES – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Νικητές: The Beatles – “Now And Then”

Καλύτερο ροκ τραγούδι

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

St. Vincent – “Broken Man”

Pearl Jam – “Dark Matter”

Green Day – “Dilemma”

IDLES – “Gift Horse”

Νικήτρια: St. Vincent – “Broken Man”

Καλύτερο ροκ άλμπουμ

The Black Crowes – Happiness Bastards

Fontaines D.C. – Romance

Green Day – Saviors

Idles – Tangk

Pearl Jam – Dark Matter

The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Jack White – No Name

Νικητές: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Καλύτερη μέταλ ερμηνεία

Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Judas Priest – Crown of Horns

Knocked Loose featuring Poppy – Suffocate

Metallica – Screaming Suicide

Spiritbox – Cellar Door

Νικητές: Gojira, Marina Viotti and Victor Le Masne – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Νικήτρια: Sabrina Carpenter – “Espresso”

Καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/γκρουπ

Gracie Abrams feat. Taylor Swift – “us.”

Beyoncé feat. Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Min”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Νικητές: Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Νικήτρια: Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Καλύτερο χορευτικό/ηλεκτρονικό άλμπουμ

Charli XCX – Brat

Four Tet – Three

Justice – Hyperdrama

Kaytranada – Timeless

Zedd – Telos

Νικητές: Νικητές: Charli XCX – Brat/Justice – Hyperdrama

Καλύτερο ραπ άλμπουμ

J. Cole — Might Delete Later

Common & Pete Rock — The Auditorium, Vol. 1

Future & Metro Boomin — We Don’t Trust You

Eminem — The Death Of Slim Shady

Doechii — Alligator Bites Never Heal

Νικήτρια: Doechii — Alligator Bites Never Heal

Καλύτερο ραπ τραγούδι

Future, Metro Boomin, and Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Rapsody & Hit-Boy – “Asteroids”

¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid feat. Playboi Carti – “Carnival”

Νικητής: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Καλύτερο urban άλμπουμ

Bad Bunny – Nadie Sabe lo Que Va a Pasar Mañana

J Balvin – Rayo

Feid – Ferxxocalipsis

Residente – Las Letras Ya No Importan

Young Miko – Att

Νικητές: Residente – Las Letras Ya No Importan

Καλύτερο μουσικό βίντεο

A$AP Rocky – “Tailor Swif”

Charli XCX – “360”

Eminem – “Houdini”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight”

Νικητής: Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Best Country Album

COWBOY CARTER — Beyoncé

F-1 Trillion — Post Malone

Deeper Well — Kacey Musgraves

Higher — Chris Stapleton

Whirlwind — Lainey Wilson

Νικήτρια: COWBOY CARTER — Beyoncé

Το Global Imbact Award δόθηκε φέτος στην Alicia Keys

Η Shakira πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο στη λαμπρή καριέρα της, παίρνοντας το Grammy για το καλύτερο άλμπουμ Latin pop για το “Las Mujeres Ya No Lloran”.