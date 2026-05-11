Τίνα Μεσσαροπούλου: Το πρώτο μήνυμα μετά την ευχάριστη εξέλιξη στην υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – «Επόμενος σταθμός μας η Γερμανία»

Ύστερα από αρκετά εικοσιτετράωρα αγωνίας, τα νέα για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, είναι ευχάριστα, καθώς βγήκε από τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού. Λίγο μετά την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε δύο συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τη Δευτέρα (11.05.2026), καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Η Τίνα Μεσσαροπούλου θέλησε, λοιπόν, να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα τους τις δύσκολες ημέρες που πέρασαν και σημείωσε ότι ο σύζυγός της είναι ένας μεγάλος μαχητής της ζωής.

Παράλληλα, η γνωστή δημοσιογράφος και συνεργάτιδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Happy Day» ανέφερε ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού – από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά, έγραψε στο πρώτο story που ανέβασε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης.

Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα.», έγραψε σε δεύτερη ανάρτησή της για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της η γνωστή δημοσιογράφος.