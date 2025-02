Grammy 2025: Η Μπιάνκα Σενσόρι δεν ήταν η μόνη – Όλα τα naked look της βραδιάς

Η Μπιάνκα Σένσορι έχει γίνει – για ακόμα μία φορά – viral καθώς εμφανίστηκε με ένα εντελώς naked look στα Grammy με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να την απομακρύνουν από την τελετή μαζί με τον σύζυγό της Κάνιε Γουέστ, καθώς η εμφάνισή της παραήταν αποκαλυπτική για την βραδιά. Άλλες πληροφορίες θέλουν το ζευγάρι να φεύγει μόνο του.

Η 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 02.02.2025 στο Λος Άντζελες και όλοι οι εκπρόσωποι της μουσικής ήταν εκεί. Ανάμεσα στους καλεσμένους της βραδιάς ήταν ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπιάνκα Σένσορι που τα πέταξε όλα και – για ακόμα μια φορά – η εμφάνισή τους τράβηξε τα φλας και μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

Όλα έδειχναν κανονικά μέχρι τη στιγμή που η Μπιάνκα Σένσορι άφησε το παλτό της στο πάτωμα, αποκαλύπτοντας το naked look της. Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ φορούσε ένα μίνι see through φόρεμα, χωρίς εσώρουχα, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη εμφάνισή της.

Αλλά η Μπιάνκα Σενσόρι δεν ήταν η μόνη σταρ που έδειξε την τόσο τολμηρή πλευρά της στο red carpet, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα.

Και η fashionista Julia Fox – που έβγαινε στο παρελθόν με τον Κάνιερ Γουέστ – έδειξε τα οπίσθιά της φορώντας ένα διάφανο μαύρο καλσόν, ένα μαύρο εσώρουχο κι ένα δερμάτινο μπουφάν.



Η τραγουδίστρια Willow Smith εμφανίστηκε με ένα ασορτί σετ που αποτελούνταν από ένα μαύρο σουτιέν με ασημένιες λεπτομέρειες, ένα εσώρουχο – σορτς κι ένα μαύρο μακρύ σακάκι, επιδεικνύοντας τα ατελείωτα πόδια της.



Το μαύρο φόρεμα της Olivia Rodrigo αναδείκνυε το πλούσιο ντεκολτέ της ενώ ήταν ακόμα πιο τολμηρό από πίσω, με την πλάτη ανοιχτή μέχρι τη βάση της σπονδυλικής της στήλης.



Η Chrissy Teigen έκανε το κάτι παραπάνω κάνοντας όχι μία αλλά δύο διαφορετικές τολμηρές εμφανίσεις καθώς πόζαρε με τον σύζυγό της John Legend.

Ξεκινώντας από το κόκκινο χαλί, η Chrissy φόρεσε ένα διχτυωτό μαύρο φόρεμα χωρίς εσώρουχα.

Στη συνέχεια άλλαξε και επέλεξε ένα πιο… νεγκλιζέ στιλ που αποτελούνταν από ένα κορμάκι και ένα ασορτί ριχτάρι που έπεφτε στους ώμους της και ακουμπούσε μέχρι το πάτωμα.

Η Madison Beer φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα στο χρώμα του δέρματος δίνοντας μια γυμνή ψευδαίσθηση καθώς πόζερε στο κόκκινο χαλί.

Έλαμψαν Μπιγιονσέ, Λόπεζ και Σακίρα

Η Τζένιφερ Λόπεζ και η Μπιγιονσέ δεν περπάτησαν στο κόκκινο χαλί αλλά εντυπωσίασαν πάνω στη σκηνή.

Η JLo εμφανίστηκε με ένα cropped μαύρο ζιβάγκο με γάντια, συνδυάζοντάς το με μια λαμπερή μάξι φούστα σε κρεμ απόχρωση.

Η Μπιγιονσέ έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα εντυπωσιακό χρυσό και λευκό φόρεμα με χάντρες, το οποίο συνδύασε με γάντια, δημιουργώντας μια από τις πιο λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς.

Η Μπιγιονσέ πήρε δύο βραβεία με το άλμπουμ της «Cowboy Carter», στις κατηγορίες Καλύτερο Album και το Καλύτερο Country Album. Η 43χρονη τραγουδίστρια έγινε η πρώτη Αφροαμερινακίδα που κερδίζει το βραβείο του καλύτερο κάντρι δίσκου.

Άκρως εντυπωσιακή η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα που κέρδισε το 4ο βραβείο Grammy στη δεκαετή καριέρα της με το άλμπουμ της «Las Mujeres Ya No Lloran» και το αφιέρωσε στους «μετανάστες αδελφούς και αδελφές της» με φόντο την σκληρή μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σας αγαπούν, αξίζετε και θα παλεύω πάντα μαζί σας. Για όλες αυτές τις γυναίκες που εργάζονται πολύ σκληρά καθημερινά για να εξασφαλίσουν τις οικογένειές τους, είστε οι αληθινές λύκαινες» τόνισε.