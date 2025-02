Grammy 2025: Η συγκινητική υποδοχή των πυροσβεστών που πάλεψαν με τις φωτιές στο Λος Άντζελες

Σε χειροκροτήματα ξέσπασαν όσοι αντίκρυσαν πυροσβέστες του Λος Άντζελες να ανεβαίνουν στη σκηνή των Grammy. Όσοι βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα, σηκώθηκαν όρθιοι και αποθέωσαν τους πυροσβέστες που έδωσαν πραγματική μάχη με τις φλόγες.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Anthony C. Marrone, ξεκίνησε την ομιλία του στα Grammy εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους πυροσβέστες, τους οποίους χαρακτήρισε «ήρωες» και «ηρωίδες» της LAFD.

«Είναι τεράστια τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι στην παρέα τόσο ταλαντούχων επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας» είπε.

«Ως επικεφαλής της Πυροσβεστικής, θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω τους πρώτους πυροσβέστες που ήρθαν από κοντά και μακριά για να αντιμετωπίσουν αυτή την πύρινη λαίλαπα. Εν μέσω πρωτοφανών συνθηκών, οι ανιδιοτελείς πράξεις θάρρους και αφοσίωσής τους δεν ήταν τίποτα λιγότερο από το να προκαλούν έμπνευση… είμαι βέβαιος ότι θα ανακάμψουμε και θα το ξαναχτίσουμε μαζί, επειδή έχουμε ένα δυνατό Λος ‘Αντζελες» συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, η πυραγός και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Sheila Kelliher Berkoh απένειμε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς – το Αλμπουμ της Χρονιάς – στην Beyoncé σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή, καθώς η τραγουδίστρια πήρε το συγκεκριμένο Grammy για πρώτη φορά στην καριέρα της με το άλμπουμ «Cowboy Carter».

