H Beyonce τραγουδά για 13χρονη θαυμάστρια της που έχασε τη ζωή της λόγω όγκου εγκεφάλου (vid)

Την περασμένη Παρασκευή, η Lyric “Yhung” Chanel, φανατική θαυμάστρια της Beyoncé και σταρ του Instagram, υπέκυψε μετά από διετή ταλαιπωρία λόγω όγκου εγκεφάλου και αναπλαστικού επενδυμώματος. Και η σταρ της pop απέτισε φόρο τιμής στη 13χρονη με ένα σύντομο βίντεο στο οποίο τραγουδά – μόνο φωνή – ένα ποτ πουρί επιτυχιών της.

Η μάχη που έδωσε η Chanel ενάντια στον καρκίνο και η θετική στάση της μετά τη διάγνωση την κατέστησαν «πρόσωπο» του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Kαι ήταν ο λόγος που είχε τη στήριξη καλλιτεχνών, σαν την Beyoncé – έστειλε λουλούδια στην Chanel τον περασμένο Σεπτέμβριο – και την Cardi B, όπως σημειώνει το Billboard.

Beyonce pays tribute to late fan Lyric Chanel with emotional medley and video https://t.co/KEpNZtI2Ka — The Independent (@Independent) March 8, 2021

Στον φόρο τιμής στη 13χρονη, μια συρραφή βίντεο από τον λογαριασμό της Chanel στο Instagram συνοδεύει η Beyoncé χωρίς μουσικά όργανα με ένα ποτ πουρί από τα «Brown Skin Girl», «Halo» και «Love on Top». Στο τελευταίο αλλάζει τη λέξη «baby» με τη λέξη «Lyric»: «Lyric it’s you/You’re the one I love/And you’re the one I need/You’re the only thing I see/Come on Lyric it’s you.»

Και στο τέλος προσθέτει: «Σ’ αγαπάω μ’ όλη μου την καρδιά».

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ