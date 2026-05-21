Ο Παύλος Ντε Γκρες ευχήθηκε μέσω Instagram στον 27χρονο γιο του, Κωνσταντίνο

Ο Παύλος Ντε Γκρες έχει ονομάσει έναν από τους γιους που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ, Κωνσταντίνο Αλέξιο, τιμώντας τον πατέρα του, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο.

Την Πέμπτη (21.05.2026) ο Παύλος Ντε Γκρες δημοσίευσε μία φωτογραφία του 27χρονου γιου του, οποίος κάνει καριέρα μοντέλου, ενώ ταυτόχρονα ευχήθηκε και σε όλους όσοι γιορτάζουν την ίδια ημέρα.

«Χρόνια πολλά αγαπητέ Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους εορτάζοντες, Κωνσταντίνου και Ελένης», έγραψε στην ανάρτησή του ο Παύλος Ντε Γκρες.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1998 και βαφτίστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο στις 15 Απριλίου 1999. Έχει σπουδάσει στο Κολλέγιο Ουέλινγκτον και Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν και είναι μοντέλο για τον οίκο μόδας Dior.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έλαβε μαζί με άλλα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας κι επίσημα το επώνυμο Ντε Γκρες.

Πρόσφατα ο Παύλος Ντε Γκρες είχε αναφερθεί στην αναγνώριση του ονόματος της οικογένειάς του, υπογραμμίζοντας: «Εγώ το είχα αναγνωρίσει ήδη, η κυβέρνηση το είχε αναγνωρίσει, το ΣτΕ έκανε κάτι παραπάνω γιατί κάπως ήθελε να το σταματήσει αυτό. Ευτυχώς δεν έγινε και παρέμεινε όπως είναι. Επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας».