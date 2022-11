Το διάσημο μοντέλο Τζίτζι Χαντίντ… αποχαιρέτησε το Twitter, το οποίο λειτουργεί πλέον υπό το καθεστώς του Έλον Μασκ. Η 27χρονη καλλονή αντέδρασε απέναντι στην εξαγορά της διάσημης πλατφόρμας, αποκαλώντας την… «βόθρο μίσους και φανατισμού»!

Η ανακοίνωσε ότι απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Twitter με ανάρτησή της στο Instagram την περασμένη Παρασκευή, στον απόηχο των μαζικών απολύσεων που ξεκίνησε ο Έλον Μασκ. Η πολιτική που ακολουθεί ο επικεφαλής της Tesla έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων τόσο ανάμεσα στους χρήστες της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στους επενδυτές. Το μέλλον πάντως της εταιρείας μέχρι στιγμής δεν προδιαγράφεται ευοίωνο.

«Για μεγάλο διάστημα, αλλά ειδικά με τη νέα ηγεσία του Έλον Μασκ, το Twitter γίνεται ολοένα και περισσότερο ένας βόθρος μίσους και φανατισμού και δεν είναι το μέρος στο οποίο θέλω να ανήκω. Δεν μπορώ να μείνω, γιατί δεν είναι ασφαλές μέρος για οποιονδήποτε, ούτε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που θα κάνει περισσότερο καλό παρά κακό» σημείωσε η Τζίτζι Χαντίντ, ζητώντας παράλληλα συγνώμη από τους ακόλουθούς της στην πλατφόρμα.

Μαζί με τη δήλωσή της ανάρτησε και ένα tweet της συμβούλου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Σάνον Ρατζ Σινγκ, η οποία απολύθηκε από το Twitter.

Εκτός από την Τζίτζι Χαντίντ και η διάσημη τραγουδίστρια Τόνι Μπράξτον είχε ανακοινώσει ότι αποχαιρετά το Twitter: «Έχω σοκαριστεί και τρομάξει με την “ελευθερία λόγου”, που έχω δει σε αυτή την πλατφόρμα μετά την εξαγορά της. Η ρητορική μίσους υπό τον μανδύα της “ελευθερίας του λόγου” είναι απαράδεκτη. Ως εκ τούτου επιλέγω να μείνω μακριά από το Twitter, καθώς δεν αποτελεί πλέον ασφαλή χώρο για μένα και τους γιους μου» έγραψε τον περασμένο μήνα.

Επιπλέον η τηλεοπτική παραγωγός και showrunner της δραματικής σειράς Grey’s Anatomy, Σόντα Ράιμς, και η ηθοποιός Τέα Λεόνικ, ήταν ακόμα δύο από τις γυναίκες που έβαλαν τη δική τους τελεία στην πλατφόρμα κοινωνικής διακτύωσης: «Δεν θα μείνω εδώ για ό,τι έχει σχεδιάσει ο Έλον. Αντίο» έγραψε η Ράιμς.

Με τη σειρά της και η Άμπερ Χερντ αντέδρασε με την εξαγορά του Twitter και απενεργοποίησε τον λογαριασμό της. Ωστόσο για την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό αν η ίδια αποφάσισε να διαγράψει τον λογαριασμό της ή αν υπεύθυνος για αυτό είναι ο ίδιος ο Μασκ. Σίγουρα, όμως το γεγονός ότι η διαγραφή του λογαριασμού της συνέπεσε χρονικά με την εξαγορά του μεγιστάνα δεν είναι σύμπτωση.

Gigi Hadid deletes Twitter because it is 'becoming a cesspool of hate' https://t.co/DQYsyfMCIH