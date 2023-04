Ο θρυλικός τραγουδιστής, ηθοποιός και ακτιβιστής, Harry Belafonte, που έφυγε σήμερα (25.4.2023) από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, ήταν ο εμπνευστής της σύμπραξης δεκάδων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ, με στόχο τη φιλανθρωπική ενίσχυση των θυμάτων του λιμού στην Αφρική.

Για τη στελέχωση του φιλόδοξου σχεδίου επιστρατεύτηκαν ο Michael Jackson και ο Lionel Richie, οι οποίοι ανέλαβαν να γράψουν τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού, σε συνεργασία με τον παραγωγό των επιτυχιών Quincy Jones. Και έτσι… γεννήθηκε το “We are the world”.

Η ημέρα της μαζικής ηχογράφησης ορίστηκε για τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου του 1985 στα στούντιο A&M στο Χόλιγουντ. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που όλοι οι καλλιτέχνες, αρχίζουν να τραγουδούν α καπέλα το “Banana boat song”, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Harry Belafonte, για να τον τιμήσουν…

Στην ηχογράφηση, που ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας, συμμετείχαν συνολικά 45 καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών οι: Bob Geldof, Waylon Jennings, Paul Simon, Billy Joel, The News, Kenny Loggins, Dan Aykroyd, Smokey Robinson, Bette Midler, Kim Carnes, Al Jarreau, Jeffrey Osborne, Bob Dylan, Sheila E., John Oates, Tina Turner, Daryl Hall, The Jackson 5 (other than Michael), La Toya Jackson, The Pointer Sisters, The band, Willie Nelson, Steve Perry, Kenny Rogers, Diana Ross, Quincy Jones, Lindsey Buckingham, Dionne Warwick, Huey Lewis, Lionel Richie, Ray Charles, Harry Belafonte, Bruce Springsteen, James Ingram, Cyndi Lauper, Michael Jackson και Stevie Wonder.

Παρά το γεγονός ότι του έγινε επίσημη πρόταση, ο Prince δεν παραβρέθηκε.