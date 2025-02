Hurry Up Tomorrow: Οι πρώτες εικόνες από το ψυχολογικό θρίλερ με τους Μπάρι Κιόγκαν και Τζένα Ορτέγκα

Η Lionsgate δημιοσίευσε τις πρώτες εικόνες του επερχόμενου ψυχολογικού θρίλερ του The Weeknd, «Hurry Up Tomorrow».

Με πρωταγωνιστές τη Τζένα Ορτέγκα, τον Μπάρι Κιόγκαν και τον ίδιο τον Καναδό τραγουδιστή και παραγωγό The Weeknd, η ταινία συνοδεύει το καινούριο άλμπουμ του καλλιτέχνη με τον ίδιο τίτλο. «Ένας μουσικός που υποφέρει από αϋπνία παρασύρεται σε μια Οδύσσεια με μία άγνωστη που αρχίζει να ξετυλίγει τον πυρήνα της ύπαρξής του» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Την ταινία «Hurry Up Tomorrow» σκηνοθετεί ο Τρέι Έντουαρντ Σουλτς, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με τους The Weeknd και Reza Fahim. Παραγωγοί είναι οι The Weeknd, Fahim, Kevin Turen και Harrison Kreiss.

Η εταιρεία του τραγουδιστή Manic Phase και ο συνεργάτης του Reza Fahim, με τον οποίο δημιούργησε τη δραματική σειρά του HBO The Idol ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας. Ο μάνατζερ του The Weeknd Wassim “Sal” Slaiby και ο Harrison Huffman είναι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η ταινία Hurry Up Tomorrow θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 16 Μαΐου.