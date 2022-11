Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 49χρονου Jason David Frank, του ηθοποιού που έμεινε γνωστός ως ο πράσινος Power Ranger στην γνωστή σειρά, παίζοντας τον χαρακτήρα του Tom Oliver.

Συντετριμμένοι οι άλλοι «Power Rangers» από τα πρώτα χρόνια της σειράς, που ήταν και τα πιο επιτυχημένα, εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο του Jason David Frank.

Όλοι αναφέρουν πως ήταν ένας άνθρωπος αγαπητός με πολλή ενέργεια, και με διάθεση πάντα για χιούμορ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως μάλλον αυτοκτόνησε, ωστόσο σε αυτό το σημείο τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ο θρυλικός πρώτος «κόκκινος Power Ranger» και αρχηγός της ομάδας Austin St. John έκανε δύο αναρτήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά «μια φορά Ranger για πάντα Ranger». Με βίντεό του δηλώνει τη λύπη του.

“Once a ranger, always a ranger” thoughts and prayers…. #RIP #prayers pic.twitter.com/0GF3jdhQR1

Ο πρώτος μαύρος Power Ranger Walter Emanuel Jones αναφέρει πως δε μπορεί να το πιστέψει, και πως έχασε ακόμα ένα μέλος της ξεχωριστής «οικογένειας». Το σχόλιο αυτό αναφερόταν στην Trish Thuy Trang, την πρώτη κίτρινη Ranger, η οποία σκοτώθηκε το 2001 σε τροχαίο, σε ηλικία 27 ετών.

Η πρώτη Κίμπερλι (ροζ Power Ranger) Amy Jo Johnson ανήρτησε μια φωτογραφία της με τον Jason David Frank λέγοντας μεταξύ άλλων «Η ζωή μου δε θα είναι η ίδια. θα σε αγαπώ για πάντα αγαπημένε μου φίλε, αναπαύσου εν ειρήνη». Οι δυο τους είχαν κάνει και μια cameo εμφάνιση στην ταινία Power Rangers του 2017.

Με ένα επίσης συγκινητικό μήνυμα, ο πρώτος μπλε Power Ranger David Yost, ανέφερε πως ο Jason David Frank τον κέρδισε από την πρώτη μέρα της γνωριμίας τους, και τον ευχαριστεί για όλα όσα έζησαν.

Ο «Zordon» David Fielding κάνει λόγο για αυτοκτονία, δημοσιεύοντας αριθμούς στους οποίους μπορεί να καλέσει κάποιος εάν αισθάνεται πως θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του, ώστε να λάβει βοήθεια και να μην προχωρήσει.

USA: 988

Australia: 131114

France: 0145394000

Germany: 08001810771

New Zealand: 1737

United Kingdom: 0800 689 5652

Canada: 1 (833) 456 4566

Brazil Emergency: 188

Ireland: +4408457909090

Italy: 800860022

Japan: 810352869090

Mexico: 5255102550 pic.twitter.com/GWodHEoPdz