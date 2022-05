Η Lady Gaga στέλνει τις ευχές της για καλό καλοκαίρι από το Las Vegas με μία φωτογραφία, και «γονατίζει» το Instagram.

Με σχεδόν 53 εκατομμύρια followers στο Instagram, η Lady Gaga είναι δίχως αμφιβολία ένα από τα πιο επιδραστικά πρόσωπα της shopwbiz στα social media. Κάθε φορά που αναρτά φωτογραφίες της, χιλιάδες σχόλια γεμίζουν το προφίλ της…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Lady Gaga μοιράζεται συχνά, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πότε no makeup selfies, και πότε τα υπέροχα make up looks που υιοθετεί στο κόκκινο χαλί.

Και είναι πάντα εντυπωσιακή, με ή χωρίς μακιγιάζ. Στην τελευταία όμως ανάρτηση είπε να κάνει την.. .αλλαγή..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη φορά αποφάσισε να κάνει μία αρκετά προκλητική ανάρτηση, ποζάροντας με ένα μικροσκοπικό γαλάζιο μπικίνι, αναδεικνύοντας έτσι τη σέξι σιλουέτα της, και άφησε τους εκατομμύρια διαδικτυακούς της φίλους άφωνους με τις καμπύλες της.

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

Η Lady Gaga, μόλις πριν λίγες μέρες, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη νέα ταινία του Τομ Κρουζ «Top Gun: Maverick», με ένα τραγούδι που ετοίμασε και θα αποτελεί μέρος του σάουντρακ του επερχόμενου φιλμ.

Το σινγκλ με τίτλο «Hold My Hand», που θα κυκλοφορήσει αύριο, Τρίτη 3 Μαΐου, είναι μια παραγωγή της Gaga και του Αμερικανού μουσικού BloodPop, με επιπλέον παραγωγή από τον Μπέντζαμιν Ράις.

Η εκδοχή που εμφανίζεται στην ταινία έχει και τη συμμετοχή των Χάρολντ Φαλτερμάγιερ και Χανς Τσίμερ.