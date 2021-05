Ένα… εργατικό ατύχημα είχε ο πασίγνωστος ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Killers of the Flower Moon». Ο 77χρονος σταρ υπέφερε από ένα «βασανιστικό» πόνο μετά από ένα «απροσδόκητο» ατύχημα πριν από το Tribeca Film Festival, το ετήσιο φεστιβάλ ταινιών που πραγματοποιείται κάθε άνοιξη στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο τραυμάτισε το πόδι του, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε. «Είχα ρήξη στον τένοντα του τετρακέφαλου », εξήγησε ο ηθοποιός. «Πάτησα πάνω σε κάτι, γλίστρησα και έπεσα. Ο πόνος ήταν βασανιστικός και τώρα πρέπει να εγχειριστώ. Αυτά συμβαίνουν, ειδικά όταν μεγαλώνεις. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για απρόσμενα ατυχήματα. Και ευτυχώς, είναι κάτι που διορθώνεται» είπε στο IndieWire.

Ο Ντε Νίρο εξήγησε ότι ο ρόλος στην καινούργια του ταινία δεν απαιτεί πολλή σωματική κίνηση, οπότε το γύρισμα συνεχίστηκε κανονικά. Ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Ο ρόλος που ενσαρκώνω στο “Killers of the Flower Moon”, δεν απαιτεί πολλές μετακινήσεις. Δεν κινούμαι πολύ, θεέ μου. Έτσι θα τα καταφέρουμε. Απλώς πρέπει να ολοκληρώσω τα γυρίσματα προσπαθώντας να το έχω σε μια συγκεκριμένη θέση για να επουλωθεί».

