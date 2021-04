Ένας πραγματικά εμπνευσμένος και υπέροχος ευχαριστήριος λόγος ήταν αυτός που εκφώνησε η νικήτρια του Όσκαρ β Γυναικείου Ρόλου, Γιου Γιουνγκ Γιουν.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μινάρι πραγματικά έκανε το κοινό να χαλαρώσει σε μια βραδιά που όλοι ήταν σφιγμένοι και οι περισσότεροι νικητές είχαν αναλωθεί σε τετριμμένα λόγια.

Η νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός αρχικά έκανε τους πάντες να γελάσουν απευθυνόμενη στον Μπραντ Πιτ στον οποίο είπε: «Επιτέλους σε γνωρίζω! Που ήσουν όταν κάναμε γυρίσματα στην Τούλσα;»

Τέλος, απευθυνόμενη στους γιους της είπε την επική ατάκα: «Είδατε το αποτέλεσμα που η μανούλα έπρεπε να δουλέψει;»

