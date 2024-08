Peaky Blinders: Ο Μπάρι Κίογκαν συμφώνησε με το Netflix για ρόλο πρωταγωνιστή

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπάρι Κίογκαν (Barry Keoghan) προστέθηκε στο καστ του «Peaky Blinders» που ετοιμάζει το Netflix. Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy) ο οποίος θα επαναλάβει τον εμβληματικό του ρόλο ως αρχηγός της γκανγκστερικής οικογένειας του Μπέρμιγχαμ, Thomas Shelby.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Τομ Χάρπερ (Tom Harper) σε σενάριο του δημιουργού της σειράς, Στίβεν Νάιτ (Steven Knight). Λεπτομέρειες για το ρόλο του Κίογκαν, μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες όπως και ο ρόλος της Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson) η οποία προστέθηκε στο καστ τον περασμένο μήνα.

Ο Νάιτ είχε δηλώσει στο παρελθόν στο Deadline, ότι η ιστορία της ταινίας θα διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα φέτος. Θα βρίσκεται επίσης στη παραγωγή μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, τον Γκάι Χέλι (Guy Heeley) και την Καρύν Μάνταμπαχ (Caryn Mandabach).

Η ταινία θα γυριστεί σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής BBC Film.

Ο Κίγκαν, ο οποίος απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου και κέρδισε το BAFTA σε αυτή την κατηγορία για την ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh) «Banshees of Inisherin» το 2022, πέρυσι πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Saltburn» της Έμερλανντ Φενέλ (Emerald Fennell), για την οποία έλαβε υποψηφιότητες για BAFTA και Χρυσή Σφαίρα. Επίσης φέτος συμμετείχε στην μίνι σειρά «Masters of the Air» του Apple TV+.