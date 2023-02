Τα ονόματα των υποψηφίων για μια θέση στο Rock & Roll Hall of Fame ανακοινώθηκαν, όπως έγινε γνωστό σήμερα (02.02.2023). Ανάμεσα σ’ αυτούς οι Τζορτζ Μάικλ, Κέιτ Μπους, Σίντι Λόπερ ν Μίσι Έλιοτ.

Οι White Stripes, οι Iron Maiden, οι Joy Division/New Order, η Σέριλ Κρόου, ο Γουίλι Νέλσον, οι Rage Against the Machine, οι Soundgarden, οι Spinners, οι A Tribe Called Quest και ο Γουόρεν Ζέβον συμπληρώνουν τη λίστα με τους υποψήφιους για το Rock & Roll Hall of Fame.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάιο.

«Αυτή η αξιοσημείωτη λίστα υποψηφίων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τη μουσική που το “Rock & Roll Hall of Fame” τιμά και γιορτάζει», δήλωσε ο John Sykes, πρόεδρος του Ιδρύματος «Rock & Roll Hall of Fame».

«Αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους δικούς τους ήχους που επηρέασαν γενιές και αμέτρητους άλλους που ακολούθησαν τα βήματά τους», πρόσθεσε.

Ο κανόνας επιλογής των υποψηφίων υπαγορεύει τον εκάστοτε καλλιτέχνη να έχει κυκλοφορήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος της υποψηφιότητας.

Είναι η πέμπτη υποψηφιότητα για τους «Rage Against The Machine», η τέταρτη για την Κέιτ Μπους και τους Spinners και η δεύτερη για τα συγκροτήματα «Iron Maiden» και «A Tribe Called Quest».