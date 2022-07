Η συναυλία έφερε πάνω από 30.000 κόσμο στο ΟΑΚΑ με τους Scorpions και τον Alice Cooper να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους…

Scorpions και Alice Cooper έδειξαν στη συναυλία στο ΟΑΚΑ ότι παρά τα χρόνια, που κουβαλούν στην πλάτη, γνωρίζουν όσο λίγοι την τέχνη του ροκ. Θύμισαν στους παλιότερους και έμαθαν στους νεότερους, τις επιτυχίες που τους έκαναν γνωστούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο βρέθηκαν πάνω από 30.000 που γέμισαν την αρένα και πολλά από τα καθίσματα.

Μέχρι την έναρξη της συναυλίας, δημιουργήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς όπως φαίνεται, οι περισσότεροι αποφάσισαν να πάνε στη συναυλία, με το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι τους.

Ξεχωριστή στιγμή στη συναυλία των Scorpions το αντιπολεμικό μήνυμα που έστειλε το θρυλικό συγκρότημα ως δείγμα στήριξης στην Ουκρανία αλλάζοντας τους στίχους «Wind of Change».

Thank you, Klaus, thank you, Scorpions!

Tonight in Athens