Αντελίνα Βαρθακούρη: «Είχα κλειδώσει τον Χάρη έξω από το σπίτι, ψάχνω και κινητό» αποκάλυψε για τον σύζυγό της

Η Αντελίνα Βαρθακούρη παραχώρησε συνέντευξη στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σχέση με τον σύζυγό της. Όπως είπε, ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ειλικρινής και λέει πάντα την αλήθεια. Κοντά του αισθάνεται ασφάλεια. Κάποιες φορές όμως, υπήρξαν τσακωμοί που γρήγορα ξεπεράστηκαν. Θυμήθηκε μάλιστα ένα περιστατικό από το παρελθόν, όταν κλείδωσε την εξώπορτα του σπιτιού τους.

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha, η Αντελίνα Βαρθακούρη περιγράφει αυτό το σκηνικό και μαζί τη σχέση της, με τον άντρα της ζωής της. Ο Χάρης Βαρθακούρης βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της. Αυτό όπως είπε, της επιτρέπει να είναι ο εαυτός της χωρίς φίλτρα και χωρίς την ανάγκη να δείχνει διαρκώς τέλεια.

Αρχικά, η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι ψάχνει το κινητό του, τονίζοντας ότι δεν την ενδιαφέρουν οι απόψεις όσων θεωρούν τοξικές αντίστοιχες συμπεριφορές: «Ο άντρας μου με ξέρει παχουλή, με ξέρει αδύνατη, με ξέρει να έχω βρίσει ό,τι φαντάζεσαι, με ξέρει ήρεμη και ζεν, με έχει δει χάλια, με έχει δει τέλεια. Ξέρεις τι ελευθερία είναι αυτό; Τεράστια.

Δεν θα μπορούσα να είμαι μέσα στο σπίτι μου και να πρέπει να είναι όλα τέλεια. Θα τρελαινόμουν, δεν μου αρέσει αυτή η φιγούρα η τέλεια. Το αγαπημένο μου πράγμα στον Χάρη είναι η τεράστια σιγουριά που μου δίνει. Ξέρω πάντα ότι είναι εκεί για εμένα. Πάντα. Ενώ έχω πει ότι ζηλευόμαστε, και δεν με νοιάζει κανείς τι θα μου πει, πείτε το τοξικό, ζηλευόμαστε. Ψάχνω και κινητό εννοείται. Ξέρεις τι γίνεται; Βγήκαν αυτά τα κινητά με χίλιους κωδικούς και δεν είναι εύκολο, παλιά ήταν πιο εύκολο».



Στη συνέχεια, η Αντελίνα Βαρθακούρη αναφέρθηκε στις σκηνές ζήλιας που έχουν υπάρξει στη σχέση τους, υποστηρίζοντας πως αποτελούν μέρος της δυναμικής ενός ζευγαριού, ενώ αποκάλυψε και ένα περιστατικό από το παρελθόν: «Εγώ το λέω ότι θα ζηλέψω, όχι τρέλες, μην φανταστείς. Μην μου το παίζουν όλοι ότι καμία και κανείς. Αυτό είναι το αλάτι και το πιπέρι σε μία σχέση.

Η πιο αξιοσημείωτη ζήλια που έχω κάνει είναι, ότι τον έχω κλειδώσει έξω από το σπίτι. Παλιά. Πάντα αξίζει τον κόπο, τα θυμόμαστε και γελάμε. Να σου πω κάτι; Μου αρέσει να είμαι με έναν άνθρωπο που το στομάχι μου γαργαλιέται. Το χειρότερο χαρακτηριστικό του Χάρη είναι η τεράστια ειλικρίνειά του που το στόμα του λέει τα πάντα, δεν κρύβει τίποτα».

Παράλληλα, η παρουσιάστρια μίλησε και για την περίοδο που εργαζόταν στην τηλεόραση, παραδεχόμενη ότι στο παρελθόν προσπάθησε να ακολουθήσει πρότυπα που πίστευε πως θα τη βοηθούσαν επαγγελματικά, χωρίς όμως το αποτέλεσμα που περίμενε: «Ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Σημασία έχει εσύ τι κάνεις. Περπάτησα κι εγώ σε έναν δρόμο, να γίνω ξανθιά, γιατί αυτό θα πετύχει και θα το παίξω λίγο έτσι γιατί αυτό πουλάει. Μπούρδες. Απέτυχα. Αυτή είναι η αλήθεια».