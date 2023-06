Ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Χόλαντ βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας σειράς όπου πρωταγωνιστεί «The Crowded Room» και αποκάλυψε ότι έχει κάνει συναντήσεις για 4η ταινία Spiderman.

«Δεν μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό, αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει συναντήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους σεναριογράφους», είπε ο Τομ Χόλαντ, που έγινε γνωστός και καθιερώθηκε ως Spiderman. «Έχουν γίνει πολλαπλές συζητήσεις, αλλά είμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο» είπε.

Αυτές τις μέρες πάντως παίζεται στους κινηματογράφους το «Spider-Man: Across the Spider-Verse», η ταινία κινουμένων σχεδίων του Spiderman που είναι συνέχεια του πετυχημένου «Into the Spider – Verse».

Ο Χόλαντ υποδύεται τον Ντάνι Σάλιβαν, στη μίνι σειρά της Apple TV+ ο οποίος συλλαμβάνεται για τη συμμετοχή του σε έναν πυροβολισμό του 1979 στη Νέα Υόρκη. Μέσα από την ανάκριση που διεξάγει η Ρία Γκούντγουιν, την οποία υποδύεται η Αμάντα Σάιφρεντ (Amanda Seyfried), ο πρωταγωνιστής αποκαλύπτει…τα πιο σκοτεινά μυστικά του.

Στο καστ συμμετέχουν οι Έμμυ Ρόσουμ, Λίορ Ραζ, Γουίλ Τσέις και Χένρυ Άικενμπερ.

Η σειρά των 10 επεισοδίων που είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία του Μπίλι Μίλιγκαν και το βιβλίο του Ντάνιελ Κέγες «The Minds of Billy Milligan» δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο με Οσκαρ Ακίβα Γκόλντσμαν

Η παγκόσμια πρεμιέρα της αναμένεται στις 9 Ιουνίου.