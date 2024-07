Star Wars: Το μπρούτζινο μπικίνι της πριγκίπισσας Λέια «έπιασε» πάνω από 160.000 ευρώ σε δημοπρασία

Πάνω από 150.000 ευρώ συγκέντρωσε σε δημοπρασία το εμβληματικό, πλέον, μπικίνι της πριγκίπισσας Λέια από το Star Wars.

Για την ακρίβεια, η μπρούτζινη στολή σε στυλ μπικίνι που φορούσε η Κάρι Φίσερ στη θρυλική σειρά «Star Wars» πωλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από 130.000 αγγλικές λίρες.

Η στολή, η οποία πωλήθηκε με τα αυθεντικά δαχτυλίδια και τα βραχιόλια της, φορέθηκε από την πριγκίπισσα Λέια που υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ όταν αιχμαλωτίστηκε από το τέρας που μοιάζει με γυμνοσάλιαγκα (Τζάμπα δε Χατ) Jabba the Hutt και κρατήθηκε αλυσοδεμένη στον θρόνο του στην ταινία «Star Wars: Episode VI Return Of The Jedi» του 1983.

Το κοστούμι της κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας που δημιούργησε ο γλύπτης του «Star Wars» Ρίτσαρντ Μίλερ πωλήθηκε 160.975 ευρώ (136.129 αγγλικές λίρες) σε δημοπρασία του Heritage Auctions στο Ντάλας του Τέξας την περασμένη εβδομάδα.

Το κινηματογραφικό κοστούμι είναι κατασκευασμένο από κομμάτια ρητίνης και ουρεθάνης από τη συλλογή του γλύπτη.

Η πριγκίπισσα Λέια φόρεσε το μπικίνι με τα μαλλιά της σε μια μακριά πλεξούδα με ασορτί χρυσό διακοσμητικό. Η στολή έχει χαρακτηριστεί «ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου» από την Heritage Auctions.