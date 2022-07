Οι συντελεστές της σειράς «The Crown», σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, είναι έτοιμοι, σε περίπτωση που η Βασίλισσα Ελισάβετ φύγει από τη ζωή, όσο η σειρά είναι σε εξέλιξη, να αντιμετωπίσουν το γεγονός. Η λύση θα είναι η λεγόμενη «Γέφυρα του Λονδίνου».

Οι παραγωγοί του «The Crown» αποκάλυψαν ότι σε περίπτωση που η σειρά προβάλλεται ταυτόχρονα με τον ενδεχόμενο θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, τότε θα τεθεί σε εφαρμογή η «Επιχείρηση: Γέφυρα του Λονδίνου».

Η «Επιχείρηση: Γέφυρα του Λονδίνου» είναι το πρωτόκολλο, που γράφτηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960, το οποίο καλύπτει τι θα συμβεί από τη στιγμή του θανάτου της βασίλισσας.

