Η Μαρίνα Σταυράκη για τις φήμες περί γάμου: Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω από την Τουρκία

«Πάω να κάνω practice στα τούρκικα», είπε με χιούμορ για το ταξίδι της στη χώρα καταγωγής του συντρόφου της
Ο Μπουλέτ Οσκάν και η Μαρίνα Σταυράκη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Έναν μεγάλο έρωτα ζει το τελευταίο διάστημα η Μαρίνα Σταυράκη και έχει κάθε λόγο να χαμογελάει μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Πατούλη.

Η πρώην σύζυγος του πρώην περιφερειάρχη Αττικής ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και τη συνάντησε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό». Μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Σταυράκη κλήθηκε να απαντήσει και στις φήμες περί γάμου με τον Τούρκο αγαπημένο της, Μπουλέντ Οσκάν.

«Είμαι έτοιμη για το ταξίδι μου στην Τουρκία. Πάω να κάνω practice στα τούρκικα», είπε αρχικά σε σχετική ερώτηση η Μαρίνα Σταυράκη. 

Τότε ερωτήθηκε και για τις φήμες περί γάμου με τον σύντροφό της και με διπλωματικό τρόπο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση!

«Θα σας τα πω όλα με την επιστροφή. Ευχαριστώ! Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω (σ.σ. από την Τουρκία). Σας φιλώ», είπε χαρακτηριστικά για το ενδεχόμενο να ντυθεί νυφούλα για δεύτερη φορά.

«Λοιπόν, ό,τι γράφει η Μάγδα Τσέγκου, είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, μην με ταλαιπωρείτε. Γιατί να μην την επιβεβαιώσω (σ.σ. τη σχέση μου);

Λοιπόν, χρόνια πολλά, γεια σας… και θα τα πούμε άλλη ώρα. Ήταν πολύ δύσκολη η πτήση», είχε πει πριν από μερικές ημέρες η Μαρίνα Σταυράκη, επιβεβαιώνοντας τον έρωτά της με τον γοητευτικό επιχειρηματία από την Τουρκία.

