The Searchers: Η μακροβιότερη μπάντα στην ιστορία της ποπ στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι

Οι Searchers, που είναι το «μακροβιότερο συγκρότημα στην ιστορία της ποπ», σχεδιάζουν την τελευταία τους συναυλία στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι 2025.

Το συγκρότημα από το Λίβερπουλ, γνωστότερο για τη διασκευή της επιτυχίας των The Drifters «Sweets For My Sweet» και τα «Sugar And Spice» και «Don’t Throw Your Love Away», θα ολοκληρώσει σχεδόν 70 χρόνια περιοδειών με το ντεμπούτο τους στο Μουσικό Φεστιβάλ Γκλάνστονμπερι στην Acoustic Stage την Παρασκευή, 27 Ιουνίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ιδρυτικό μέλος Τζον ΜακΝάλι δήλωσε στο BBC News: «Για πρώτη φορά στο Γκλάστονμπερι στα 83, μπορεί κανείς να το κάνει; Δεν νομίζω ότι η ζωή μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη, έτσι; Θα υπάρχουν λίγα νεύρα, αλλά με την καλή έννοια και θα ζεσταθούμε καλά από τις εμφανίσεις μας τον Ιούνιο. Ανυπομονούμε να δούμε ξανά τους θαυμαστές μας για αυτόν τον απίστευτο τελευταίο αποχαιρετισμό».

Ο μπασίστας και τραγουδιστής Φρανκ Άλεν, ο οποίος έγινε μέλος του γκρουπ το 1964, πρόσθεσε: «Έχω παίξει σε όλο τον κόσμο με τους Searchers για περισσότερα από 60 χρόνια, το Γκλάστονμπερι ήταν πάντα μια φιλοδοξία που μας ξέφευγε – μέχρι τώρα.

«Οι Searchers θα εμφανιστούν επιτέλους στο μεγαλύτερο Μουσικό Φεστιβάλ όλων τους. Τι τρόπος να ολοκληρώσω μια περιοδεία και μια καριέρα. Ανυπομονώ να σηκωθώ στη σκηνή και να δώσω στους θαυμαστές μας μια τελευταία έκρηξη» τόνισε.

Οι Searchers ήταν ένα απο τα γκρουπ από το Λίβερπουλ, μετά τους Beatles, που σημείωσαν επιτυχία στις ΗΠΑ, όταν το «Needles and Pins» έφτασε στο chart Hot 100 στις 7 Μαρτίου 1964