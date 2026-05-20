Η Μαρία Ηλιάκη έκλεισε 8 χρόνια με τον Στέλιο Μανουσάκη: «Οι 2 μας στα δύσκολα και στα εύκολα»

Πριν από 8 ολόκληρα χρόνια η Μαρία Ηλιάκη βρήκε τον ιδανικό για εκείνη σύντροφο στο πρόσωπο του γυναικολόγου Στέλιου Μανουσάκη και από τότε οι δυο τους πορεύονται μαζί, δημιουργώντας μία υπέροχη οικογένεια.

Η γνωστή παρουσιάστρια της ΕΡΤ1 δημοσίευσε την Τετάρτη (20.05.2026) μία ανάρτηση στο Instagram και μοιράστηκε μία selfie της με τον Στέλιο Μανουσάκη. Ταυτόχρονα, η Μαρία Ηλιάκη τόνισε ότι οι δυο τους είναι μαζί τόσο στα εύκολο όσο και στα δύσκολα.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει πράγματι βιώσει μεγάλες δυσκολίες, καθώς για κάποιο χρονικό διάστημα η σχέση τους ήταν εξ αποστάσεως. Μάλιστα, η Μαρία Ηλιάκη είχε μετακομίσει στη συνέχεια στην Ελβετία, όπου εργαζόταν ο αγαπημένος της.

Τελικά το ζευγάρι το 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα και πλέον έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, δίνοντας στην παρουσιάστρια τη δυνατότητα να γυρίσει στην τηλεόραση.

«Πάντα μαζί… 8 χρόνια, οι 2 μας στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Ηλιάκη.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης έχουν αποκτήσει μία κορούλα, την Κατερίνα που γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 2021 στη Ζυρίχη της Ελβετίας και οι γονείς της τής έδωσαν το όνομα της μητέρας της παρουσιάστριας που έχει «φύγει» από τη ζωή.