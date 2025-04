The Stranglers ζωντανά στο Ηρώδειο για τα 50 χρόνια μουσικής ιστορίας τους

Οι «The Stranglers» θα εμφανιστούν τη Δευτέρα 23 Ιουνίου στο Ηρώδειο για μία μοναδική συναυλία. Οι θρυλικοί Βρετανοί συμπλήρωσαν μισό αιώνα μουσικής ιστορίας και καλούν τους Έλληνες οπαδούς τους να γιορτάσουν όλοι μαζί.

Οι «The Sranglers» θα ερμηνεύσουν στη συναυλία τους στο Ηρώδειο εμβληματικές επιτυχίες που αποτελούν το «χρυσό» αποτύπωμα του σπουδαίου βρετανικού συγκροτήματος στον κόσμο της μουσικής, όπως τα:

«No More Heroes», «Peaches», «Nice ‘n’ Sleazy», «Something Better Change», «Duchess», «Strange Little Girl», «Midnight Summer Dream», «La Folie», «European Female», «Skin Deep», «No Mercy», «Always The Sun», «Let Me Down Easy», «Nice In Nice», «Big In America», «Shakin’ Like A Leaf» και φυσικά το αινιγματικό «Golden Brown».

Και με αυτό το πολύτιμο φορτίο στις αποσκευές τους, με αυτό το ατελείωτο «σφυροκόπημα» επιτυχιών, που το ένα αγαπημένο τραγούδι διαδέχεται το άλλο, οι διάσημοι Βρετανοί έρχονται στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου και γιορτάζουν στον εμβληματικό χώρο του Ηρωδείου τα πενήντα χρόνια από την ίδρυσή τους:

Μία συναρπαστική και θυελλώδη καριέρα σε μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.

Μία «Χρυσή Επέτειος» 50 χρόνια μουσικής ιστορίας, 50 χρόνια αδιαπραγμάτευτης δημιουργίας, καινοτομίας και ακατάβλητου πάθους.

Και καθώς η αντίστροφη μέτρηση για αυτή την ξεχωριστή βραδιά έχει ήδη ξεκινήσει, ο ίδιος ο JJ Burnel, ιδρυτικό μέλος και θρυλικός μπασίστας των Stranglers, στέλνει το δικό του μήνυμα και τα θετικά του vibes στους φίλους της μπάντας και μας δίνει ραντεβού στην Ακρόπολη:

«Γεια σου! This is Jean Jacques Burnel from the Stranglers inviting you to come and join us on the 23rd of June at the Odeon of Herodes Atticus in Athens. See you there».

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων της συναυλίας θα ξεκινήσει άμεσα.

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Τιμές εισιτηρίων

Κάτω Διάζωμα

VIP: 70 ευρώ

Ζώνη A: 65 ευρώ

Ζώνη B: 60 ευρώ

Ζώνη Γ: 55 ευρώ

Άνω Διάζωμα

Ζώνη Δ: 50 ευρώ

Ζώνη E: 46 ευρώ

Ζώνη ΣΤ: 36 ευρώ

Ζώνη Ζ: 36 ευρώ

ΑμεΑ: 30 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Τα εισιτήρια κοστίζουν 30 ευρώ. Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 30 ευρώ. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr και στο τηλέφωνο 210 4834 913, Δε-Πα 10:00 – 17:00.

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων

Δίκτυο: more.com

Τηλεφωνικά: 211 7700 000

Δίκτυο μεταπωλητών

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης | αθηνόραμα.gr

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public