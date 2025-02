The Wrong Girls: Κρίστεν Στιούαρτ και Άλια Σόουκατ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία της Neon

H Κρίστεν Στιούαρτ (Kristen Stewart) και η ‘Αλια Σόουκατ (Alia Shawkat) ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα παραγωγή της Neon «The Wrong Girls» μια ταινία που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Ντίλαν Μέγιερ (Dylan Meyer).

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στο Λος ‘Αντζελες, με την ταινία να είναι μία από τις πρώτες ανεξάρτητες παραγωγές που ξεκίνησαν μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Την Κρίστεν Στιούαρτ πλαισιώνει ο Σεθ Ρόγκεν (Seth Rogen) – ο οποίος είναι και παραγωγός μέσω της Point Grey – ενώ το καστ περιλαμβάνει τους Κουμάιλ Ναντζιάνι (Kumail Nanjiani), Λακίθ Στάνφιλντ (LaKeith Stanfield), Ζακ Φοξ (Zack Fox) και Τόνι Χέιλ (Tony Hale).

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μέγιερ, ακολουθεί την Frankie (Στιούαρτ) και την Molly (Σόουκατ), «δύο αλληλοεξαρτώμενες κολλητές φίλες. Η ζωή τους θα βγει εκτός ελέγχου με αφορμή μία λάθος ταυτότητα».

Κατά τη διάρκεια των 29 ημερών παραγωγής του έργου, θα απασχοληθούν περίπου 100 άτομα ημερησίως εκ των οποίων το 95% θα είναι κάτοικοι του Λος ‘Αντζελες. Σύμφωνα με το Variety, η δημιουργική ομάδα περιλαμβάνει τον υποψήφιο για Emmy κινηματογραφιστή Τοντ Μπάνχαζλ (Todd Banhazl), τον τραγουδοποιό και συνθέτη Τάι Σέγκαλ (Ty Segall) και την υποψήφια για Emmy ενδυματολόγο Χάιντι Μπίβενς (Heidi Bivens).

Το «The Wrong Girls», είναι η τρίτη συνεργασία της Στιούαρτ με την Neon, μετά το «Spencer» του Πάμπλο Λαραΐν (Pablo Larraín) και το «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ (David Cronenberg).

Alia Shawkat joins Kristen Stewart, Seth Rogen, Kumail Nanjiani, LaKeith Stanfield, Zack Fox and Tony Hale in a lead role for #TheWrongGirls https://t.co/NX8525s1gj pic.twitter.com/n2jifMpJnb — The Hollywood Reporter (@THR) February 19, 2025

Η διάσημη ηθοποιός έχει επίσης ολοκληρώσει τα γυρίσματα του σκηνοθετικού της ντεμπούτου «The Chronology of Water» ενώ θα εμφανιστεί σύντομα στις ταινίες «Sacramento», του Μάικλ Ανγκαράνο (Michael Angarano) και «Flesh of the Gods» του Πάνου Κοσμάτου μαζί με τον Όσκαρ Αϊζακ (Oscar Isaac) καθώς και στην μίνι σειρά της Amazon «The Challenger».