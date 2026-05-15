Σταμάτης Κραουνάκης: Με τον Γιώργο Μαρίνο έχουμε κάνει μεγάλες τρέλες, επικίνδυνα πράγματα, που δεν λέγονται μερικά

Ο Σταμάτης Κραουνάκης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την απώλεια αγαπημένων του προσώπων αλλά και για τη… θρηνολαγνεία στα social media.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος την Παρασκευή (15.05.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και μίλησε όλα στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο Σταμάτης Κραουνάκης, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι με τον Γιώργο Μαρίνα ήταν παλιά κολλητοί φίλοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουν φύγει πολλοί… Με τον Γιώργο Μαρίνο ήμασταν πάρα πολλοί κολλητοί… Δηλαδή μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας. Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες τρέλες με τον Γιώργο, επικίνδυνα πράγματα! Επικίνδυνα, που δεν λέγονται μερικά. Τρέλα, πολύ γέλιο, εκτός από τον χρόνο που δουλεύαμε παρέα», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

«Επειδή είχα καρέ του άσσου και μου έφυγαν κοντά πολλοί άνθρωποι, ένα είναι ότι μαθαίνεις τις απώλειες και το δεύτερο, που εγώ είπα στον εαυτό μου, ούτε λεπτό πια χαμένο στην αηδία. Ούτε λεπτό σημασίας στο κουτό», είπε ακόμα ο Σταμάτης Κραουνάκης.

«Έχω παρατηρήσει πως πια υπάρχει θρηνολαγνεία. Προτιμούν δηλαδή στα social media να αρχίσουν τον θρήνο και τα δακρύβρεχτα… κάνε μωρή ένα παστίτσιο να φάτε το μεσημέρι! Πολύ θρηνολαγνεία στα social media», συμπλήρωσε, ακόμα, ο Σταμάτης Κραουνάκης στη του συνέντευξη στην ΕΡΤ.