Τζένη Μπαλατσινού: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια του Βασίλη Κικίλια

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα, Παρασκευή (15.05.2026) ο Βασίλης Κικίλιας και η αγαπημένη του σύζυγος, Τζένη Μπαλατσινού, έκανε μία δημόσια ανάρτηση για να τιμήσει τη συγκεκριμένη ημέρα.

Το πρώην top model και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα τελευταία χρόνια αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του θεάματος και δεν κρύβουν την ευτυχία που βιώνουν. Ο Βασίλης Κικίλιας κλείνει τα 52 του χρόνια και η Τζένη Μπαλατσινού δημοσίευσε μία φωτογραφία τους, στέλνοντάς του τις πιο γλυκές ευχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρόνια πολλά my Kik», έγραψε στην πόζα τους η Τζένη Μπαλατσινού και πρόσθεσε δίπλα στην ευχή της μία κόκκινη καρδιά.

Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας παντρεύτηκαν το 2019, ενώ την επόμενη χρονιά ήρθε στον κόσμο και ο μονάκριβος γιος τους, Παναγιώτης Αντώνιος.

«Έχω ζήσει με τις ταμπέλες εδώ και 36 χρόνια. Μου έχουν φορέσει άπειρες ταμπέλες σε διάφορες περιόδους της ζωής μου, “όμορφη, αλλά χαζή”, “εντάξει, τι έκανε, είχε μέσον”, “χώρισε, άρα κάτι άλλο υπάρχει από πίσω”, “γιατί παντρεύτηκε τόσο μεγάλη”, “γιατί να κάνει παιδιά σε τέτοια μεγάλη ηλικία”, “όλα λυμένα είναι στη ζωή της”. Θεωρώ ότι όταν μια γυναίκα αποφασίσει να ζήσει τη ζωή της όπως πραγματικά θέλει, η κοινωνία δεν την αφήνει, γιατί θεωρεί ότι το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο από το παρελθόν», είχε δηλώσει πρόσφατα η Τζένη Μπαλατσινού.