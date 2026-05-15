O Κωνσταντίνος Αργυρός κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Καμπάνες»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Καμπάνες», ένα νησιώτικο κομμάτι που μεταφέρει τον ήχο του Αιγαίου και την ελληνική ψυχή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη διεθνή κυκλοφορία του.

Οι «Καμπάνες» είναι ένα συρτό που φέρνει στο παρόν τον διαχρονικό ήχο της ελληνικής νησιώτικης μουσικής. Με αυτό, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συστήνει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στις νεότερες γενιές και ταυτόχρονα μυεί το διεθνές κοινό στη δύναμη, το συναίσθημα και τη διαχρονικότητά της.

Τη μουσική έγραψαν οι Κωνσταντίνος Αργυρός και Χριστόδουλος Σιγανός και τους στίχους οι Χριστόδουλος Σιγανός, Valentino και Μάριος Καπότσης.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα υψηλής αισθητικής music video με «άρωμα» Ελλάδας και καλοκαιριού. Με φόντο μια συμφωνία αγάπης όπου το «ναι» ηχεί δυνατά, η μουσική, η αυθεντική ελληνική ομορφιά και το συναίσθημα ενώνονται σε στιγμές συνυφασμένες με το DNA του λαού μας, με τη συντροφιά μιας παγωμένης Coca-Cola. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Γιάννης Δημολίτσας.

Οι «Καμπάνες» κυκλοφορούν από την Pedagon Records, το διεθνές δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και την αμερικανική 10K Projects/ Atlantic Music Group και αποτελεί προπομπό ενός ολοκληρωμένου album που θα κυκλοφορήσει σύντομα στις streaming υπηρεσίες καθώς και σε διπλό βινύλιο και cd.

Εκτός από το νέο τραγούδι «Καμπάνες», το album περιλαμβάνει μια παραδοσιακή version της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος», καθώς και μερικά από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά νησιώτικα με σύγχρονη προσέγγιση.

Με το album «Καμπάνες», που είναι τώρα διαθέσιμο για προπαραγγελία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να δίνει το ξεχωριστό καλλιτεχνικό στίγμα του, αλλά και να μεταφέρει τη δημιουργικότητα, τον πολιτισμό και την πλούσια μουσική παράδοση της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για τα εικαστικά του «Καμπάνες» o Κωνσταντίνος Αργυρός ένωσε τη μουσική με τη νέα γενιά δημιουργών, μέσα από μια συνεργασία με το τμήμα Γραφιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.