Οι White Lies αναγκάστηκαν να ακυρώσουν συναυλία στο Παρίσι λόγω της γραφειοκρατίας του Brexit. Το βρετανικό συγκρότημα επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει νέα ημερομηνία της συναυλίας.

Οι White Lies αποκάλυψαν ότι αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τη συναυλία στη γαλλική πρωτεύουσα την τελευταία στιγμή, επειδή ο εξοπλισμός τους κρατήθηκε λόγω της γραφειοκρατίας του Brexit…

Οι Βρετανοί μουσικοί, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ «As I Try Not to Fall Apart» τον Φεβρουάριο, σε ανάρτησή τους στο Twitter εξήγησαν το αδιέξοδο:

«Στους αγαπητούς μας θαυμαστές εδώ στο Παρίσι», ανέφερε το post – punk συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο στην ανάρτηση. «Εμείς και το τεχνικό προσωπικό μας φτάσαμε με ασφάλεια σήμερα (07.04.2022) το πρωί για να ξεκινήσουμε την ευρωπαϊκή περιοδεία μας. Αλλά ο εξοπλισμός μας έχει δεσμευτεί από τη νομοθεσία για το Brexit εξόδου από την Αγγλία, μαζί με αμέτρητα άλλα φορτηγά», σημείωσαν.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε ότι χωρίς τον εξοπλισμό μας δεν θα δώσουμε συναυλία και ότι πρέπει να ακυρωθεί και να προγραμματιστεί εκ νέου. Είναι αποκαρδιωτικό να βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την υπέροχη πόλη και να μην μπορούμε να δώσουμε συναυλία λόγω ενός τόσο ασήμαντου ζητήματος».

Δείτε το «τιτίβισμα»:

Tonight’s show can’t go ahead, even though we are in Paris. We are so gutted to announce this. News on rescheduling ASAP. Details below. pic.twitter.com/YDqJKjeJCJ