Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Το διάστημα της εγκυμοσύνης ήταν μία πάνω και μία κάτω, οι ορμόνες τρελάθηκαν

«Τα πρώτα Χριστούγεννα με το μωρό ήταν μαγικά» είπε μεταξύ άλλων η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
Τζιμ Γεωργαντής και Αφροδίτη Γεροκωνσταντή
Τζιμ Γεωργαντής και Αφροδίτη Γεροκωνσταντή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Μου γράφουν άσχημα σχόλια του τύπου “σε ποιον δίνει ο Θεός παιδιά”, “θα το κάνει παχύσαρκο”» λέει η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή.

Στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη μίλησε η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, η οποία απάντησε για την μητρότητα, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται.

«Τα πρώτα Χριστούγεννα με το μωρό ήταν μαγικά. Ο ερχομός του παιδιού μου είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει», είπε αρχικά η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή.

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή είπε στη συνέχεια: «Το διάστημα της εγκυμοσύνης ήταν μία πάνω, μία κάτω, οι ορμόνες τρελάθηκαν. Δεν είχα εύκολη εγκυμοσύνη, προσπάθησα να το δω θετικά. Δεν φλέρταρα με την επιλόχειο κατάθλιψη.

Μου γράφουν άσχημα σχόλια του τύπου “σε ποιον δίνει ο Θεός παιδιά”, “θα το κάνει παχύσαρκο”, “άρρωστο το παιδί από γεννησιμιού του”. Άλλες φορές τα σβήνω και άλλες όχι».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
162
142
115
112
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo