Η συγκινητική αγκαλιά του Βιν Ντίζελ στην κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου για τα 25 χρόνια του «The Fast and the Furious»

«Προσεύχομαι στη ζωή σας να έχετε έναν αδελφό σαν τον Πολ», είπε ο Βιν Ντίζελ μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του
Η αγκαλιά του Βιν Ντίζελ στην κόρη του Πολ Γουόλκερ, Μίντοου / AP Photo/Andreea Alexandru
Ο Βιν Ντίζελ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν έπεσαν οι τίτλοι τέλους σε ειδική μεταμεσονύχτια προβολή της ταινίας «The Fast and the Furious» στο Φεστιβάλ Καννών για τα 25 χρόνια από την πρώτη του κυκλοφορία της. Η συναισθηματική του φόρτιση ήταν πιο έντονη και λόγω της φιλίας του με τον αείμνηστο συμπρωταγωνιστή του, Πολ Γουόκερ.

«Προσεύχομαι στη ζωή σας να έχετε έναν αδελφό σαν τον Πολ», είπε ο Βιν Ντίζελ στο κατάμεστο κοινό μέσα στο θέατρο Grand Lumière για τον φίλο του που «έφυγε» από τη ζωή στις 30 Νοεμβρίου 2013, σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από αυτοκινητικό δυστύχημα στην Καλιφόρνια.

Εξίσου συγκινημένοι ήταν και οι συμπρωταγωνιστές του, Τζορντάνα Μπρούστερ και Μισέλ Ροντρίγκες, ενώ η κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου, συγκινήθηκε από το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού – διάρκειας 4 λεπτών. 

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα να το βλέπω, γιατί υπάρχουν τόσες στιγμές σε αυτή την ταινία που τις βλέπω πλέον διαφορετικά», πρόσθεσε ο Ντίζελ, αναφερόμενος και σε προσωπικές μνήμες από τον Γουόκερ και την κόρη του.

Στις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο Βιν Ντίζελ αγκάλιασε τη Μίντοου Γουόκερ, μεταφέροντας στο κοινό ένα συγκινητικό μήνυμα που του είχε πει νωρίτερα: ότι βλέπει την ταινία στην ίδια ηλικία που είχε ο πατέρας της όταν τη γύριζε.

Η αγκαλιά του Βιν Ντίζελ στην κόρη του Πολ Γουόλκερ, Μίντοου / AP Photo/Andreea Alexandru
Το πρώτο φιλμ της Universal Pictures κυκλοφόρησε το 2001. 

Ο Βιν Ντίζελ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το Fast & Furious θα γίνει τηλεοπτική σειρά στο Peacock. 

