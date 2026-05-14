Akylas: Σε λιγότερο από 24 ώρες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές το βίντεο από την εμφάνιση στον ημιτελικό της Eurovision

Ο Akylas λίγες ημέρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο (16.05.2026), έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για το ένα εκατομμύριο προβολές που έκανε σε λιγότερο από 24 ώρες, το βίντεο με την εμφάνισή του από τον ημιτελικό της Τρίτης (12.05.2026).

Ο Akylas εξέφρασε τον ενθουσιασμό του και έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του στο Instagram: «1.000.000 προβολές σε λιγότερες από 24 ώρες. Ferto, γατάκια είστε τρελοί, σας αγαπώ πάρα πολύ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, ο Έλληνας εκπρόσωπος παρουσίασε το «Ferto» στη σκηνή της Βιέννης, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Αμέσως μετά την εμφάνιση του Akylas, δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube βίντεο με την ερμηνεία του και σε λιγότερο από από ένα εικοσιτετράωρο οι προβολές έφτασαν το ένα εκατομμύριο.

Το πρωί της Πέμπτης (14.05.2026), η Ελλάδα έχει φτάσει το 1,2 εκατομμύρια προβολές, ενώ δεύτερη από τον Α’ ημιτελικό έρχεται η Πολωνία με 822.000 και την τρίτη θέση κατέχει η Ιταλία με 794.000.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την Φινλανδία, που θεωρείται μεγάλο φαβορί για τη νίκη και έρχεται πρώτη στα στοιχήματα, το βίντεο από την εμφάνισή της στον ημιτελικό έχει 667.000 προβολές.

Πάντως, η τόσο μεγάλη επιτυχία δεν θα μπορούσε να μην συνοδευτεί και από «αναποδιές». Καθώς όπως αποκάλυψε ο Akylas, υπέστη θλάση στην πλάτη με αποτέλεσμα να γίνουν μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του.