Η Κατερίνα Καινούργιου περιγράφει το δράμα των κουρασμένων μαμάδων: «Άρχισαν οι αϋπνίες, την πηγαίνω στον απορροφητήρα»

Όπως κάθε νέα μαμά, έτσι και και η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει γλιτώσει από τις αϋπνίες και τα μεταμεσονύκτια μωρουδιακά κλάματα. Στην έναρξη της εκπομπής της ενημέρωσε κοινό και συνεργάτες της πως δεν έχει κλείσει μάτι μιας και η μπέμπα της ξεκίνησε τους κολικούς.

«Εδώ είμαστε εμείς. Άυπνη! Έχουν αρχίσει οι αϋπνίες. Έχουν αρχίσει τα σερί», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, διατηρώντας το χαμόγελό της, καλημερίζοντας το κοινό του «Super Κατερίνα».

«Τώρα αρχίζω και σας καταλαβαίνω που μου λέγατε “ξέρεις οι πρώτες μέρες είναι πιο εύκολα…” Όταν αρχίζουν οι κολικοί, είσαι όλη τη νύχτα από πάνω και λες “τώρα τι κάνω;” Στον απορροφητήρα την πηγαίνω προς το παρόν που μου λέγατε», συνέχισε, λέγοντας πως το μωρό της βρήκε λίγες στιγμές ανακούφισης στον λευκό ήχο που κάνει ο απορροφητήρας.

Η παρουσιάστρια του Alpha έγινε για πρώτη φορά μητέρα στις στις 3 Απριλίου, πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή.