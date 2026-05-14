Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου γιορτάζουν τα γενέθλιά τους – «Χρόνια πολλά αστέρι μου» του ευχήθηκε

Σε mood γενεθλίων Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου μιας και γεννήθηκαν με μία ημέρα (και 10 χρόνια) διαφορά.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγινε την Τετάρτη (13.05.2026) 39 χρόνων, 24 ώρες πριν σβήσει τα κεράκια στην τούρτα της και η Ρία Ελληνίδου.

Η τραγουδίστρια του «Κάτι ξέρεις» που έγινε «εμμονή» στο κοινό, ευχήθηκε στον γνωστό μοντέλο «χρόνια πολλά» με μία φωτογραφία στο Instagram.

«Χρόνια πολλά αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μια μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια», έγραψε στην φωτογραφία στην η οποία φαίνεται να κάθονται αγκαλιά.

Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου έχουν αυξήσει τις κοινές εμφανίσεις τους αλλά και τις κοινές αναρτήσεις τους στα social media, εντείνοντας τις φήμες για την σχέση τους.

Παρά τα δημοσιεύματα και τις αμέτρητες ερωτήσεις που τους έχουν γίνει, κανείς από τους δύο δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για το αν είναι σε σχέση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου είχαν «μυστήρια» συζήτηση σε ανάρτηση στo Instagram, με αφορμή τον γάμο της αδελφής της τραγουδίστριας.

«Άντε σιγά σιγά» έγραψε το μοντέλο με την τραγουδίστρια να απαντά «πες μου ημερομηνία μόνο να ραφτώ».