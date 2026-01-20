Η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε για την καριέρα και τη ζωή της και αποκάλυψε ότι έχει τύχει κάποιες φορές στην πορεία της να τής βάλουν εμπόδια και τρικλοποδιές.

Η γνωστή τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό» του Γιώργου Λαϊκά την Τρίτη (20.01.2026). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Αγγελική Ηλιάδη είπε ότι κάποια στιγμή έπεσε θύμα ενός εμμονικό θαυμαστής, ο οποίος κατάφερε να βρει το τηλέφωνό της και της έστελνε ερωτικά μηνύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όρια βάζω, αλλά γενικά σαν άνθρωπος πια, θέλω να είμαι και λίγο ευέλικτη, να μην είμαι απόλυτη. Περισσότερο όσον αφορά τη ζωή μου θα έλεγα ότι ήμουν απόλυτη. Όσον αφορά τις συνεργασίες μου, τις 9 από τις 10 φορές, όλες οι συνεργασίες μου ήτανε πολύ καλές», είπε αρχικά.

«Και στα χρόνια, μέσα στην πορεία μου, συνέβη πάρα πολλές φορές και να μου βάλουν εμπόδια και τρικλοποδιές, αλλά μην ξεχνάς ότι είχα και τη γιαγιά μου, η οποία με συμβούλευε πάντα και σαν με είχε προετοιμάσει για το πού πάω. Έτυχε όμως να βιώσω έτσι ανταγωνισμό και κόμπλεξ από άντρες συναδέλφους. Να μην κατηγορούμε τη νύχτα για τα πάντα, όλα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους», εξομολογήθηκε ακόμα η Αγγελική Ηλιάδη.

«Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου. Αναγκάστηκα να αλλάξω τηλέφωνο, το πιο εύκολο», αποκάλυψε στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε και για την πίστη της στον Θεό.

«Εγώ σε όλη μου τη ζωή έχω το Θεό δίπλα μου. Πάντα θα πάρω δύναμη από τον Θεό και από τα παιδιά μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη δεν έχει τίποτα, είναι άδειος», σημείωσε.

Τέλος, η Αγγελική Ηλιάδη αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, τονίζοντας ότι αυτό το διάστημα δεν είναι ερωτευμένη.

«Παίζει ρόλο ο έρωτας στη ζωή, αλλά δεν είμαι ερωτευμένη. Μακάρι να έρθει ένας έρωτας. Δεν έχει τύχει να αισθανθώ πως με φοβούνται οι άντρες, αλλά ούτε και ότι είναι πολύ άνετοι για να σταθούν δίπλα μου», είπε η γνωστή καλλιτέχνιδα.