Αγγελική Ηλιάδη: Όλοι πρέπει να μιλάμε όταν ακούμε στην τηλεόραση παράλογα πράγματα και ανωμαλίες

Η Αγγελική Ηλιάδη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και μίλησε για τα προσωπικά της, τον τρόπο που επιλέγει να διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις αλλά και για τη μητρότητα που άλλαξε τη ζωή της. Η τραγουδίστρια που παίρνει μέρος στο φετινό «J2US», τονίζει πως οι καλλιτέχνες πρέπει να εκφράζουν δημόσια την άποψή τους, χωρίς να σκέφτονται, αν αυτό θα έχει κόστος.

Η Αγγελική Ηλιάδη ανέφερε στον ρεπόρτερ Σπύρο – Ραφαήλ Κεραμίδα, πως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ερωτεύτηκε για τελευταία φορά: «Όσο ζούμε ελπίζουμε. Έχει πολλά χρόνια να χτυπήσει η καρδιά μου για κάποιον. Είμαι δύσκολος άνθρωπος και μου αρέσει η ανεξαρτησία μου», ανέφερε.

Για τον ελληνικό τελικό της Eurovision είπε: «Μου αρέσει πολύ ο Akylas και το τραγούδι του ZAF, τα θεωρώ ιδιαίτερα και ξεχωριστά κομμάτια». Ωστόσο για μια δική της συμμετοχή στο μέλλον ήταν ξεκάθαρη: «Εγώ στη Eurovision τώρα; Είχα μια συμμετοχή πριν από κάποια χρόνια στον ελληνικό τελικό, αλλά όχι, δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει».

Η τραγουδίστρια δεν μάσησε τα λόγια της όταν η κουβέντα πήγε στον τρόπο που εκφράζει τις απόψεις της: «Δεν μπορώ να κρατηθώ. Αν νιώσω θυμό και νεύρα επηρεάζομαι. Κάποιοι λένε ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να μιλάει. Όχι. Όλοι πρέπει να μιλάμε και να έχουμε άποψη, πόσο μάλλον όταν ακούμε στην τηλεόραση παράλογα πράγματα και ανωμαλίες. Έχουμε παιδιά και ακούνε. Φυσικά θα μιλήσω και δεν θα με νοιάξει τι θα πούνε», δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη.

Για το κεφάλαιο της μητρότητας, είπε: «Όταν βγαίνει το παιδί από μέσα σου και το παίρνεις αγκαλιά και κυλάνε τα μάτια σου με δάκρυα, δεν μπορώ να σου περιγράψω το συναίσθημα. Είναι θείο δώρο, ευλογία. Εκεί καταλαβαίνεις τι έχεις δημιουργήσει ως άνθρωπος, το μεγαλύτερο όλων».

Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε επίσης ότι στο παρελθόν υπήρξαν φωνές που της πρότειναν να τερματίσει εγκυμοσύνη της. «Δεν άκουσα καμία φωνή. Η γυναίκα είναι αυτή που θα αποφασίσει για το τι θα κάνει, ό,τι κι αν λέει ο κόσμος τριγύρω».

Προ ημερών η Αγγελική Ηλιάδη είχε πάρει θέση στη συζήτηση για τις αμβλώσεις. «Για μένα είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνει μια γυναίκα» είχε πει η τραγουδίστρια.