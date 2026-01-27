Αγγελική Ηλιάδη για αμβλώσεις: Για μένα είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνει μια γυναίκα

Η Αγγελική Ηλιάδη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε για τις αμβλώσεις, τα εμβόλια και τα δύο ξεχωριστά μνημόσυνα που έκαναν προ ημερών συγγενείς της, για την Καίτη Γκρέυ. Η τραγουδίστρια ανέφερε σε άλλο σημείο πως είναι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων και αποκάλυψε πως η ίδια έχει κάνει μπότοξ στο παρελθόν.

Σχετικά με τις αμβλώσεις, η Αγγελική Ηλιάδη είπε: «Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό. Για μένα είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι τα κύτταρα, είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώνει μέσα σου».

Εκφράζοντας στη συνέχεια τη γνώμη της για τα εμβόλια, είπε: «Δεν μπορώ να μη σκεφτώ ότι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε κανένα δικαίωμα στο σώμα μας. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, νομίζω ότι τα έχουμε δει».

Για την αιχμηρή κριτική που έκανε η Εύη Δρούτσα στη Marseaux, είπε: «Δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε όλα προσωπικά, γιατί οι περισσότεροι λένε βλακείες. Το κορίτσι αυτό να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί και δεν πρέπει να επηρεάζεται».

«Βλέπεις να με ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια; Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων. Κάνω μπότοξ, και υαλουρονικό έχω κάνει και θα ξανακάνω. Ακόμα συζητάμε τι θα κάνουμε οι γυναίκες το 2026; Οι γυναίκες τα κάνουν όλα».

Όσο για τα δύο μνημόσυνα της γιαγιάς της και το γεγονός ότι δεν πήγε, απάντησε: «Δεν με νοιάζει, εγώ είχα τον μικρό μου άρρωστο. Τώρα έχω σχέσεις με ελάχιστους ανθρώπους, που με αγαπούν και με σέβονται».

Μετά την τελευταία κίνηση του θείου της, Φίλιππου Ηλιάδη, να καταθέσει αγωγή για την ακύρωση της ιδιόχειρης διαθήκης της μητέρας του, Καίτης Γκρέυ, σύμφωνα με την οποία η εκλιπούσα άφηνε την περιουσία στον εγγονό της, Κωνσταντίνο, η Αγγελική Ηλιάδη είχε πει προ ημερών: «Τι να σχολιάσω άλλο για τη διαθήκη της γιαγιάς μου; Για μας αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει με την απόφαση που έχει βγει και τέλος. Από κει και πέρα, καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει».