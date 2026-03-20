Αγγελική Ηλιάδη: «Υπάρχουν άνθρωποι που γνώριζαν» για την κακοποίηση

Η Αγγελική Ηλιάδη, έδωσε τη δική της απάντηση το απόγευμα της Παρασκευής (20/3/26), μετά το σάλο που έχει προκληθεί από τις πρόσφατες δηλώσεις της, ότι έχει πέσει θύμα κακοποίησης από τον σύντροφό της που δολοφονήθηκε πριν 18 χρόνια.

Μετά τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη, η οικογένεια του δολοφονημένου συντρόφου της, ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά για προσβολή νεκρού, ενώ και η τραγουδίστρια από την πλευρά της, έχει την πρόθεση να προχωρήσει σε μηνύσεις και αγωγές «σε όσους διατυπώνουν κρίσεις για ζητήματα για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ιδέα».

Το απόγευμα της Παρασκευής (20/3/26) και εν μέσω αυτής της αναταραχής που έχει δημιουργηθεί, η Αγγελική Ηλιάδη θέλοντας να ευχαριστήσει όσους την στήριξαν μετά τις αποκαλύψεις της, έκανε την εξής ανάρτηση στο TikTok:

«Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται δίπλα σου, άνθρωποι που ήξεραν, που γνώριζαν, που είδαν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Όσο για εσάς γυναίκες μου αγαπημένες, που μου έχετε δώσει τόση αγάπη κι άλλη τόση θλίψη με τις ιστορίες σας, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ για σας. Μαζί θα χαμογελάσουμε και θα προχωρήσουμε ξανά. Σας αγαπώ».

«Δυστυχώς βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήτανε μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν 5 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου» είχε πει μεταξύ άλλων η Αγγελική Ηλιάδη, στην επίμαχη συνέντευξη, στην Ελίνα Παπίλα.