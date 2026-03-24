Αγγελική Νικολούλη: Όταν καταλάβεις ότι οι τηλεθεατές κουράστηκαν, είτε αλλάζεις κάτι είτε αποχωρείς

Η Αγγελική Νικολούλη παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (23-03-2026) το νέο βιβλίο της με τίτλο «Απαγωγή» και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις μπροστά στις κάμερες. Εξήγησε το σκεπτικό της για την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» που παρουσιάζει εδώ και 31 ολόκληρα χρόνια και ανέφερε πως πάντα αξιολογεί την ανταπόκριση του κόσμου στις προσπάθειές της.

«Είναι το 5ο μου βιβλίο που “γεννήθηκε” με πόνους πολλούς. Είναι μια υπόθεση που κουβαλάω χρόνια μέσα μου, γιατί ήταν η πρώτη μου επαφή με το οργανωμένο έγκλημα τα πρώτα χρόνια του “Τούνελ”», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη για το νέο της λογοτεχνικό εγχείρημα.

Σε ερώτηση για το εάν έχει σκεφτεί ποτέ να βάλει μία άνω τελεία ώστε να ξεκουραστεί, η δημοσιογράφος απαντά: «Έχω 31 χρόνια στο “Τούνελ” και τα τελευταία 10 χρόνια μου κάνουν αυτή την ερώτηση. Για να εξακολουθώ να είμαι εδώ σε αυτή την εκπομπή, πάει να πει ότι δεν έχω κουραστεί ούτε εγώ ούτε οι τηλεθεατές».

«Παίζει ρόλο αυτό. Αν οι τηλεθεατές νιώθουν την κόπωση και είσαι ένας παρουσιαστής που τους σέβεται, πρέπει να αποχωρείς. Όταν καταλάβεις ότι οι τηλεθεατές κουράστηκαν, ή αλλάζεις κάτι ή αποχωρείς. Δεν μένεις εκεί μόνο και μόνο για να υπάρχεις στην τηλεόραση, κατάλαβες; Είναι ένας συνεχής αγώνας και δουλειά», επισήμανε η Αγγελική Νικολούλη για την πολυετή της παρουσία στο “γυαλί”.

Προ ημερών η Αγγελική Νικολούλη παρακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της κωμικής ταινίας «Φίλοι για πάντα» σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, την οποία σκηνοθετεί ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης.