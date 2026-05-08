Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα θα παντρευτούν τελικά στην Αττική – Η αναγγελία του γάμου τους

Σχέδια γάμου κάνουν η Αθηνά Οικονομάκου και ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι σκοπεύουν να παντρευτούν το φετινό καλοκαίρι.

Αν και εδώ πολύ και καιρό, οι πληροφορίες ήθελαν το ζευγάρι να παντρεύεται στην Πάρο, τελικά η αναγγελία του γάμου τους αποκαλύπτει ότι η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αττική. Η δημοσίευση έγινε στην εφημερίδα «Πολίτης Χίου», διότι προφανώς η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα δεν επιθυμούσαν να μαγνητίσει τη δημοσιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στη Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονυσίου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφιαασιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική», έγραφε η αγγελία του γάμου του ζευγαριού.

Την είδηση μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) και η εκπομπή «Το πρωινό», του Γιώργου Λιάγκα. Μάλιστα, υνεργάτης της εκπομπής έδειξε έκπληξη, καθώς ο ίδιος έχει λάβει προσκλητήριο, το οποίο αναφέρει ότι η τελετή και δεξίωση θα γίνει στην Πάρο.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, στην Πάρο πρόκειται να γίνει σίγουρα το γαμήλιο πάρτι του ζευγαριού. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν ο γάμος θα είναι πολιτικός ή θρησκευτικός γάμος.

«Πιστεύω ότι είμαστε τέλεια μαζί, ως άνθρωποι, ως ζευγάρι, σε αυτή τη φάση της ζωής. Όλα αυτή τη στιγμή είναι τέλεια. Δεν ξέρεις όμως τι μπορεί να τύχει στη ζωή. Αν κάνουμε αυτό το βήμα είναι γιατί νιώθουμε ότι κάτι είναι ιδιαίτερο. Και δεν μιλάω μόνο για τον έρωτα της αρχής. Το ιδιαίτερο είναι η ανθρώπινη σχέση, οι αξίες και ο τρόπος που βλέπουμε τη ζωή», είχε αποκαλύψει πρόσφατα ο Μπρούνο Τσερέλα για την Αθηνά Οικονομάκου.