Έλενα Κρεμλίδου: Η υπόθεση του revenge porn δεν έχει τελειώσει ακόμα

Τόσο για τα επαγγελματικά της σχέδια όσο και για την υπόθεση revenge porn μίλησε η Έλενα Κρεμλίδου.

Η Έλενα Κρεμλίδου έδωσε νέες δηλώσεις στους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία που την συνάντησαν σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο. Τα όσα είπε προβλήθηκαν την Παρασκευή (08.05.2026).

«Φεύγω στο εξωτερικό για κάτι δουλειές, θα κάνω κάτι σαν τηλεοπτικό που θα το δείτε στα social. Θα ήθελα να κάνω τηλεόραση, το θέμα είναι να το δουν αυτοί που πρέπει και να μου το προτείνουν» υπογράμμισε, αρχικά, η νεαρή Youtuber.

«Η υπόθεση του revenge porn δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά ήταν σημαντική η νίκη είχα μέχρι τώρα. Είναι ένα τραύμα που θα το κουβαλάω μέχρι να φύγω από τη ζωή. Συμβουλεύω τα νέα παιδιά να κάνουν ότι τους λέει η ψυχή τους, αλλά να σκέφτονται ότι η κάθε δράση τους μπορεί να έχει και αντίδραση».

«Έκανα ψυχοθεραπεία πολλά χρόνια για να το ξεπεράσω, δεν είναι κάτι που περνάει έτσι απλά» συμπλήρωσε, επίσης η Έλενα Κρεμλίδου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις που προβλήθηκαν στο Breakfast@Star.