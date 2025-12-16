Συμβαίνει τώρα:
Άγγελος Μπράτης: «Αν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν αποφασίσει τον μήνα του γάμου πώς θα ράψω νυφικό;»

«Μια μου λέει τον Φεβρουάριο θα παντρευτεί κρυφά, μία όχι άνοιξη, θέλει λουλούδια» λέει ο Άγγελος Μπράτης
Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Άγγελος Μπράτης
Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Άγγελος Μπράτης

«Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πρέπει να αποφασίσει την ημερομηνία, δεν μας λέει» τόνισε μεταξύ άλλων ο Άγγελος Μπράτης.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Άγγελος Μπράτης. Ο γνωστός σχεδιαστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

«Πρέπει να αποφασίσει την ημερομηνία, δεν μας λέει. Μια μου λέει τον Φεβρουάριο θα παντρευτεί κρυφά, μία όχι άνοιξη, θέλει λουλούδια.

Πρέπει να αποφασίσει. Αν η Ηλιάνα δεν αποφασίσει τον μήνα του γάμου πώς θα ράψω νυφικό; Να βάλω μανίκια ή όχι;», είπε ο Άγγελος Μπράτης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην εβδομάδα τελικού του GNTM, στο οποίο ο ίδιος είναι κριτής και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι παρουσιάστρια.

«Θα δείτε 3 επεισόδια στη σειρά, θα γίνει χαμός. Ας γίνει αυτό, ας τελειώσει με το καλό και βλέπουμε για την επόμενη σεζόν», τόνισε.

