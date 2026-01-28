Lifestyle

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ο Snik στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» πρόκρισης των Πειραιωτών

Ο τράπερ ανέβασε βίντεο με τους φίλους του Ολυμπιακού στην Damm Square
Ο Snik
Ο Snik στο γήπεδο σε αγώνα του Ολυμπιακού/ φωτογραφία από instagram @snikthehustla

Ο Snik έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τον Ολυμπιακό και σε βίντεο που ανέβασε στο instagram έδειξε τους φίλους των ερυθρολεύκων, που ήταν μαζεμένοι στην Damm Square.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού μαζέυτηκαν στην πλατεία του Άμστερνταμ για να τραγουδήσουν για την αγαπημένη τους ομάδα και ο Snik δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το παιχνίδι και το κλίμα κάτω από το μέρος που βρισκόταν, τραβόντας βίντεο και ανεβάζοντάς το στο λογαριασμό του στο instagram.

Το κέντρο της ολλανδικής πρωτεύουσας είχε «βαφτεί» στα ερυθρόλευκα, με συνθήματα, κασκόλ και παλμό ευρωπαϊκής βραδιάς, ενώ μάλιστα οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήκωσαν και πανό για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

