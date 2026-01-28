Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Οι φίλοι του Ολυμπιακού ύψωσαν πανό στο Άμστερνταμ για τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στέκονται στο πλευρό του ΠΑΟΚ, υψώνοντας ένα πανό στο Άμστερνταμ στη μνήμη των επτά οπαδών του Δικεφάλου.

Η Ελλάδα θρηνεί για τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι είναι συγκλονισμένοι απ’ αυτή την τραγωδία και οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν αποτελούν, φυσικά, εξαίρεση.

Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι, oι οποίοι βρίσκονται στην Ολλανδία για τον αγώνα με τον Άγιαξ, ύψωσαν ένα πανό στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ έπειτα από τον αδόκητο χαμό τους, με το μήνυμα: “πετάξτε ψηλά αετοί”.

Όλοι οι φίλαθλοι είναι ενωμένοι και πενθούν για την απώλεια 7 οπαδών, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να ταξιδέψουν χιλιόμετρα για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα.