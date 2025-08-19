Αίθρα Λυκουρέζου για Ζωή Λάσκαρη: Σε ένα στημένο σημερινό «star system» ήταν το πιο λαμπρό αστέρι

8 χρόνια μετά το θάνατό της, η κόρη της Αίθρα Λυκουρέζου, έκανε μια πολύ συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για την Ζωή Λάσκαρη. Προσπαθεί να σκιαγραφήσει την ξεχωριστή προσωπικότητα της μητέρας της και να δείξει πόσο της λείπει όλα αυτά τα χρόνια.

Η Αίθρα Λυκουρέζου ευχαριστεί την Ζωή Λάσκαρη για όλα όσα της προσέφερε. «Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. ΖΩΗ» γράφει μεταξύ άλλων στο κείμενο που δημοσιοποίησε στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ζωή Λάσκαρη πέθανε από καρδιακή ανακοπή ενώ κοιμόταν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη στις 18 Αυγούστου 2017, σε ηλικία 74 ετών. Ενταφιάστηκε στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, στον τάφο της οικογένειας Λυκουρέζου.

8 χρόνια μετά, η Αίθρα Λυκουρέζου έγραψε για τη μητέρα της: «Φώς. Αέρας. Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική. Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή. Άνοιγε δρόμους….

Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη. Δεν επιζητούσε χειροκρότημα. Δεν επιζητούσε τίποτα. Γιατί πολύ απλά ήταν. Σε ένα στημένο σημερινό «στάρ σύστεμ»….Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φώς της… είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε…. Δεν «έστηνε» ειδήσεις…. Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα. Όλα αυτά που οι περισσότεροι «προσπαθούν» με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή…

Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο……σε έναν Άθεο κόσμο…. Υπήρξε….κάτι πολύ παραπάνω…

Άπιαστο.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΜαρίαΕλένηΖωή Αίθρα Λυκουρέζου (@mariaeleni_lykourezou12)

Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό… Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. ΖΩΗ» έγραψε η Αίθρα Λυκουρέζου.