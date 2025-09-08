Άκης Δείξιμος: «Ντροπή» γράφει για την πρόταση να κάνει «δεύτερες φωνές» στη συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Ο Άκης Δείξιμος έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο facebook ότι δεν θα δώσει το παρών στη συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο, στις 17 Σεπτεμβρίου. Εξήγησε τους λόγους και έγραψε όλα όσα συζήτησε το τελευταίο διάστημα με την παραγωγή.

Όπως έγραψε ο Άκης Δείξιμος, αν και αρχικά είχε συμφωνήσει να τραγουδήσει στην επερχόμενη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να του κάνουν μια υποτιμητική πρόταση, που τον έκανε να αρνηθεί. Του ζήτησαν να κάνει φωνητικά σε άλλους καλλιτέχνες και ο τραγουδιστής δεν δέχτηκε.

Συγκεκριμένα, ο Άκης Δείξιμος έγραψε στην ανάρτησή του τα εξής: «Το όλο σκηνικό έχει ως εξής: – Καλησπέρα κύριε Δείξιμε, θέλουμε να συμμετέχετε στην συναυλία για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε κάνοντας δεύτερες φωνές;

Η απάντηση μου ήταν ότι πλέον δεν το κάνω αυτό, οπότε δέχτηκα νέα πρόταση να συμμετέχω τραγουδώντας που με χαρά το δέχτηκα. Στην αφίσα (promo) της εκδήλωσης για τον σπουδαίο Έλληνα ΣΕΡ του ελληνικού τραγουδιού, γράφονται κανονικά οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν, εγώ ήμουν στους “και άλλοι”.

Σήμερα δέχτηκα νέο τηλεφώνημα ότι αποφάσισαν να μην τραγουδήσω αλλά να κάνω μόνο δεύτερες φωνές. Δε θα βρίσκομαι λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο… Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνω καλός τραγουδιστής και να με πάρουν… Ντροπή…».

Ο Σάκης Αρσενίου θέλησε να σταθεί δημόσια στο πλευρό του συναδέλφου του, κάνοντας repost την ανάρτησή του στο Instagram και σχολιάζοντας: «Μην στεναχωριέσαι, αδερφέ!!! Εσύ φταις όμως και τα πολλά “ναι” που ποτέ δεν εκτιμούνται και από κανέναν. Καμία αξιοκρατία και σε τίποτα», σημείωσε ο Σάκης Αρσενίου στην ανάρτηση που έκανε προκειμένου να στηρίξει δημόσια τον συνάδελφό του.

Την σκηνοθεσία – καλλιτεχνική επιμέλεια καθώς και την παρουσίαση, έχει αναλάβει ο Λάκης Λαζόπουλος τιμώντας με έναν ιδιαίτερο τρόπο όλη τη σπουδαία διαδρομή αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη!