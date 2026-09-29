Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε το κρουασανάδικο στο Παρίσι για ανακαίνιση – «Εάν πήγε άκλαυτο μαγκιά της», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας

Μία απρόσμενη εξέλιξη σχετικά με τη νέα επιχειρηματική κίνηση που έκανε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι, προκάλεσε πολλές απορίες στον Γιώργο Λιάγκα.

Όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες, το κρουασανάδικο που άνοιξε η γνωστή influencer στην Μονμάρτρη έκλεισε προσωρινά για να αναβαθμιστούν κάποια πράγματα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της επιχείρησης της Ιωάννας Τούνη. Ο Γιώργος Λιάγκας και η παρέα της εκπομπής «Το πρωινό» σχολίασαν αυτήν την εξέλιξη στον «αέρα» το πρωί της Τρίτης (29.09.2026).

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«Το έκλεισε και καλά για ανακαίνιση σε μια βδομάδα. Κάνει ανακαίνιση σε μια βδομάδα;», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας για την επιχείρηση της Ιωάννας Τούνη.

«Εάν το μαγαζί πήγε άκλαυτο, λέω αν, και το έκλεισε σε μια βδομάδα, δείχνει ότι έχει γρήγορα αντανακλαστικά και μπράβο της μαγκιά της», ανέφερε στη συνέχεια.

«Εγώ που δεν ξέρω επιχειρήσεις. Βρωμάει το Παρίσι κρουασάν. Πας να βγάλεις κρουασάν. Ε, είναι δυνατόν; Σαν να ανοίγω μπουγατσάδικο ρε Παπανδρέου. Σαν να ανοίγω μπουγατσάδικο στις Σέρρες. Σαν να πουλάς πάγο στους Εσκιμώους», σχολίασε αμέσως μετά ο Γιώργος Λιάγκας για την επιχείρηση της Ιωάννας Τούνη.

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«Δεν είναι καλό για ένα μαγαζί το συστήνεις το κόστος να κλείνει σε μια βδομάδα. Ακόμα και αν είναι υγειονομικό θέμα», είπε ακόμα, βάζοντας ακόμα μία παράμετρο που η επιχείρηση έβαλε προσωρινό λουκέτο.

Μάλιστα, θέλησε να κάνει και χιούμορ, αναφέροντας: «Το κλείνει για να καψουρέψει τους Παριζιάνους τώρα η Ιωάννα;».

Η Ιωάννα Τούνη – μέχρι στιγμής δεν έχει ανεβάσει κάποια σχετική ανάρτηση για την απόφασή της να κλείσει προσωρινά την επιχείρησή της στο Παρίσι, ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας ανέβηκε μία σχετική ανακοίνωση στα social media του κρουασανάδικου.

«Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη – ήταν περισσότερη από όση θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι μας!

Θα είμαστε κλειστά για λίγες μέρες μέχρι να ετοιμάσουμε τα πάντα. Τα λέμε σύντομα, με τα αγαπημένα σας κρουασάν και καφέ.