Akylas: Επέστρεψε από τη Φινλανδία με πυώδη αμυγδαλίτιδα – «Έχω πυρετό, πρέπει να πάρω αντιβίωση»

Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Φινλανδία και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ανέφερε σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών πως έχει πυρετό από πυώδη αμυγδαλίτιδα. Ο Έλληνας καλλιτέχνης ετοιμάζεται πυρετωδώς για τα τελικά της Eurovision και σε αυτό το πλαίσιο ταξιδεύει στην Ευρώπη για να προμοτάρει το τραγούδι «Ferto» που θα ερμηνεύσει στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Στο απόσπασμα των δηλώσεών του, που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day», ο Akylas ανέφερε: «Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη» αρκέστηκε να πει ο Akylas στους ρεπόρτερ, καθώς πρέπει να κάνει αφωνία.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, υπό τους ήχους του «Ferto», συνάντησε τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας, οι οποίοι συνομίλησαν μαζί του, φωτογραφήθηκαν και του έδωσαν θερμές ευχές για καλή επιτυχία στη σκηνή της Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.