Akylas και Papazo ένωσαν τις δυνάμεις τους με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και διασκεύασαν το «Ατελιέ»

Ο Akylas και ο Papazo κυκλοφόρησαν ξανά το κομμάτι «Ατελιέ» και η νέα του εκδοχή είναι πολύ διαφορετική. Οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν με ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ και το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Το «Ατελιέ» ήταν το τραγούδι που έκανε ευρέως γνωστό τον Mr «Ferto» πριν τη συμμετοχή του στο «Sing for Greece» και τελικά τη νίκη του που θα τον οδηγήσει στη σκηνή της Eurovision τον προσεχή Μάιο. Ο Akylas και ο Papazo, λοιπόν συνέπραξαν με την ορχήστρα της ΕΡΤ και το βίντεο του τραγουδιού της έχει γίνει ήδη viral.

Η ηχογράφηση της νέας εκδοχής του τραγουδιού πραγματοποιήθηκαν στο studio Β των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ. Σχετικό ρεπορτάζ για αυτή τη μουσική συνάντηση παρουσίασε και η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 την Τρίτη (24.02.2026).

Πρόσφατα, ο Akylas μιλώντας για το «Ferto», παραδέχτηκε: «Η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε γιατί θέλαμε να γράψουμε ένα Eurovision anthem (σ.σ. ύμνο), στα ελληνικά, που θα ξεσηκώσει όλη την Ευρώπη και θα λένε “φερ’ το μου, φερ’ το μου, φερ’ το”.

Είναι γραμμένο για όλα τα παιδιά τα οποία ονειρεύονταν ψηλά, ονειρεύονται ψηλά, αλλά στερήθηκαν πολλά μικροί».

«Είναι μια βιωματική ιστορία η δική μου. Είναι η πορεία από τη στέρηση στην επιτυχία και η ευγνωμοσύνη για όσους ήταν δίπλα μας όταν δεν υπήρχε κανείς», είχε εξομολογήθηκε ο Akylas πριν πάρει τη νίκη στο «Sing for Greece».